Castilla-La Mancha concentra casi un 60 % de "autónomos pobres" con rendimientos mensuales por debajo del SMI

Casi un 60 % de los trabajadores de Castilla-La Mancha han declarado rendimientos netos mensuales por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que ha llevado a la organización UPTA a advertir de la necesidad de un modelo económico sostenible para el colectivo.

Así lo ha señalado este lunes el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos en Castilla-La Mancha, César García, quien ha calificado a estos trabajadores como los denominados "autónomos pobres".

García ha defendido que es imprescindible pasar de un modelo centrado en las altas a la Seguridad Social a otro en el que primen la calidad, la viabilidad y la sostenibilidad económica de las actividades.

Para avanzar hacia este modelo, UPTA plantea la creación de un observatorio del trabajo autónomo en la región, que permita analizar las causas de los bajos ingresos, el elevado número de bajas y mejorar el nivel de asesoramiento y acompañamiento de quienes inician una actividad por cuenta propia.

Relevo generacional

García ha advertido además que Castilla-La Mancha deberá sustituir a 18.000 autónomos que se jubilarán en 2026 y 2027, por lo que resulta fundamental decidir qué modelo de tejido empresarial se quiere para la comunidad, donde el trabajo autónomo sigue siendo un pilar del desarrollo económico y territorial.

En Castilla-La Mancha hay 150.459 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). De ellos, 42.000 (el 49 %) declaran rendimientos inferiores a 900 euros, y unos 31.700 perciben 670 euros o menos al mes. Además, alrededor de 18.000 autónomos no declaran ingresos, pese a estar afiliados.

Según García, las bases de cotización más bajas, situadas entre 972 y 1.015 euros, reflejan una desconexión entre los ingresos reales y el esfuerzo contributivo en gran parte del colectivo.

Esto, unido a la saturación de determinados sectores, genera un contexto en el que demasiadas actividades compiten por una demanda limitada, dificultando que los autónomos alcancen ingresos adecuados.

El secretario general de UPTA ha subrayado que la solución pasa por conocer las causas de las bajas, si existen deudas pendientes, la posibilidad de una segunda oportunidad y el nivel de acompañamiento recibido por los nuevos autónomos.

Además, ha abogado por mejorar el asesoramiento y la planificación previa de la viabilidad de las actividades, para reducir la rotación y las cesiones prematuras.

Datos del colectivo

En 2025, la afiliación al RETA en Castilla-La Mancha ha aumentado en 1.048 autónomos, con incrementos en Toledo, Guadalajara y Cuenca, y descensos en Ciudad Real y Albacete.

El porcentaje de autónomos sobre la población ocupada es del 19,41 %, casi cuatro puntos por encima de la media nacional (15,77 %).

Asimismo, en las cinco provincias ha crecido el número de mujeres autónomas, mientras que el de hombres ha descendido en Albacete, Ciudad Real y Cuenca.

UPTA ha advertido que aún es necesario profundizar en el potencial del emprendimiento femenino para la estabilidad económica y la conciliación familiar.

En cuanto a la incorporación de autónomos extranjeros, su número se ha situado en 12.882 personas, un 8,56 % del total, por debajo de la media nacional situada en 14,48 %.