Febrero empieza con una nueva borrasca en Castilla-La Mancha: lluvias generalizadas y nieve en estas zonas

El tiempo no da respiro a Castilla-La Mancha. Tras el paso de las borrascas Joseph y Kristin que han dejado más de 800 incidencias en la región, el mes de febrero llega con un nuevo temporal llamado Leonardo que traerá lluvias generalizadas, nieve y fuertes vientos.

Esta masa de aire húmedo se hará notar ya desde este domingo en buena parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en varios puntos de la región para el próximo lunes 2 de febrero:

En la zona norte de la serranía de Cuenca se prevé una acumulación de hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas a partir de los 1.400 metros de altitud.

se prevé una en 24 horas a partir de los 1.400 metros de altitud. La comarca de Alcaraz y Segura-Albacete estará también bajo alerta por rachas máximas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

01/02 11:18 AVISOS MAÑANA | Castilla-La Mancha: nevadas y vientos. Nivel máximo de aviso: amarillo.

El frente de lluvias asociado a Leonardo entrará el lunes por el oeste de Castilla-La Mancha descargando principalmente en las provincias de Toledo y Ciudad Real, donde los chubascos podrían ir acompañados de alguna tormenta. Las mínimas se situarán entre los 3 y 6 grados, mientras que las máximas rondarán los 10,11 y 12 grados, salvo en Cuenca, que se quedarán en torno a los 8 ºC.

La alerta por nieve en la serranía de Cuenca continuará activa hasta las 23:59 horas del martes. En dicha jornada se esperan nieblas matinales en zonas de montaña que también se podrían extender a la Alcarria de Guadalajara y de Cuenca y a la Campiña de Guadalajara.

Las precipitaciones abarcarán toda la comunidad y serán más intensas y frecuentes al final del día. Tanto las mínimas como las máximas sufrirán pocos cambios con respecto al lunes. No se descartan algunas rachas muy fuertes de viento al principio del día en las sierras de Segura y Alcaraz.

El panorama lluvioso generalizado seguirá el miércoles. La cota de nieve se establecerá entre los 1.200 y 1.800 metros en los sistemas Central e Ibérico. Las temperaturas ascenderán, especialmente las máximas que llegarán hasta los 16 ºC en Toledo, 15 ºC en Albacete y Guadalajara, 14 ºC en Cuenca y 13 ºC en Ciudad Real. Los intervalos fuertes de viento permanecerán en las sierras de Segura y Alcaraz.