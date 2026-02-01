EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha estrena una nueva cabecera por su 20 cumpleaños

El Digital de Castilla-La Mancha cumple este domingo, 1 de febrero, 20 años de servicio público informativo con rigor, compromiso e independencia y lo celebra estrenando una nueva cabecera conmemorativa que presidirá cada noticia, cada relato y cada evento del medio durante todo un año como brindis diario a dos décadas de historia compartida con sus miles de lectores.

El primer periódico digital de ámbito castellanomanchego que hoy luce como EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, nació el 1 de febrero de 2006 cuando un grupo de periodistas valientes, entre ellos Esther Esteban (actual presidenta ejecutiva) y César García (director general vigente), siguió su instinto y lanzó su propio diario digital.

Aquella primera cabecera, sencilla pero rompedora, simbolizaba una apuesta honesta por contar la realidad de esta región cuando muchos aún dudaban de la compatibilidad entre internet y el periodismo.

La primera portada del periódico.

Con los años, El Digital CLM fue creciendo y puliendo su imagen hasta dar un paso decisivo: la alianza con EL ESPAÑOL, el medio nativo digital fundado por Pedro J.Ramírez.

El resultado de esta unión dio lugar al nuevo rótulo EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM. La fusión con el león reforzó su modelo de periodismo castellanomanchego integrado en un gran proyecto que lidera el sector.

El último gran cambio llegó en octubre de 2025, cuando el periódico dejó atrás la doble denominación para convertirse en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Nueva cabecera del 20 aniversario que permanecerá durante un año.

Bajo este marco y la nueva cabecera; símbolo de esos 20 años, que acompañará las grandes primicias, los grandes citas como el Enclave Corpus y los nuevos premios Los Gigantes de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; el compromiso sigue siendo el mismo: seguir haciendo periodismo honesto, independiente y útil para Castilla-La Mancha.