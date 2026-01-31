El PP de Castilla-La Mancha denuncia el "abandono" de la Junta a los municipios y la "falta total de inversiones"

El presidente del Comité de Alcaldes del Partido Popular de Castilla-La Mancha y alcalde de Fuensalida (Toledo), José Jaime Alonso, ha denunciado el "abandono" que a su juicio están sufriendo los municipios de la región por parte del Gobierno de Emiliano García-Page y que "se traduce directamente en el mal funcionamiento de los servicios públicos y en una falta total de inversión".

En declaraciones a los medios de comunicación en Fuensalida (Toledo) este sábado, ha considerado que los castellanomanchegos están padeciendo “unos servicios públicos claramente deficientes, muy lejos de lo que merecemos y de lo que pagamos con nuestros impuestos”.

El político 'popular' ha aprovechado para criticar que el PSOE de Castilla-La Mancha “no acompañara al campo regional durante sus legítimas demandas” en la manifestación del pasado jueves contra el acuerdo entre la UE y Mercosur, mientras su partido, el PP, "estuvo a su lado en las calles, donde había que estar” puesto que se trata de “uno de los sectores económicos más importantes de Castilla-La Mancha”.

Alonso también se ha referido a la situación sanitaria, denunciando los "graves problemas" que existen en los centros de salud de muchos municipios de la región. “No contamos con los recursos necesarios ni con los profesionales suficientes para atender a nuestros vecinos como se merecen”, ha lamentado.

A todo esto, el dirigente ‘popular’ ha sumado el nivel de inversión del Gobierno regional en los municipios, calificándolo de “ridículo e insuficiente”, al tiempo que ha denunciado que la inversión por parte del Ejecutivo autonómico en diversas localidades es “simplemente inexistente”.

Como ejemplo, ha señalado que los vecinos de su pueblo, Fuensalida, han aportado 240.000 euros a través del Canon del Agua al Gobierno de Castilla-La Mancha, “y sin embargo, en los presupuestos regionales de 2026 volvemos a comprobar que no hay ni una sola inversión prevista para el municipio”.

Por todo ello, Alonso ha exigido al Gobierno de Page que "rectifique y apueste de una vez por los municipios" de Castilla-La Mancha. “Es imprescindible que el Gobierno regional invierta en los pueblos y mejore unos servicios públicos que, a día de hoy, son claramente insuficientes, porque nuestros vecinos no pueden seguir siendo ciudadanos de segunda”, ha concluido.