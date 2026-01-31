Castilla-La Mancha desactiva el Meteocam después de cuatro días y más de 860 incidencias por el temporal

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha desactivado, a las 18:00 horas de este sábado, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba movilizado en Fase de Alerta -Situación Operativa 0- desde la noche del martes día 27, ante los avisos de nivel amarillo y naranja por viento, nieve y lluvia que había elaborado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por el paso de la borrasca Joseph y que se prolongaron las siguientes jornadas por la presencia de Kristine.

Durante este tiempo, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha contabilizado un total de 867 incidentes, muchos de ellos provocados por fuertes rachas de viento, aunque también se han registrado incidentes causados por balsas de agua, arrastres en carreteras y vías públicas, así como acumulación de nieve, especialmente el día 28, cuando se llegaron a contabilizar un total de 540 avisos, según ha informado la Junta.

Además, el día 29 se registraron un total de 185 incidencias, el día 30 se contabilizaron 94 y este sábado, día 31, hasta la hora de desactivación del Meteocam se han coordinado desde la Sala del 112 un total de 48 incidentes.

La desactivación del Plan Específico se ha llevado a cabo tras la finalización en la región de dichos avisos, la ausencia de incidentes relevantes registrados en el 112, así como por la resolución de los incidentes generados por estos fenómenos meteorológicos.

Ciudad Real, la más castigada

Por provincias, la más afectada ha sido Ciudad Real, donde se han llegado a contabilizar un total de 303 incidentes, producidos principalmente por viento y por el desbordamiento de ríos y arroyos, debido a las intensas lluvias. Tras esta provincia la más afectada ha sido Toledo, con 198 incidencias.

Albacete, con 147 incidencias, especialmente por viento, ha sido la tercera zona con más incidencias por el paso del tren de borrascas seguida de Cuenca, con 135, principalmente por viento y también por acumulación de nieve, especialmente el día 28. Aquella jornada, la de más actividad, las nevadas fueron también la principal protagonista en la provincia de Guadalajara, en la que durante toda la emergencia se han llegado a contabilizar 84 incidentes.

No obstante, la mayor parte de los incidentes recogidos por el 112 tiene que ver con las fuertes rachas de viento, que en algunos puntos llegaron a superar los 100 km/h y provocaron caídas de árboles y ramas en la vía pública, descuelgue de cableado eléctrico o telefónico, desprendimiento de fachadas y, en algunos casos, levantamiento de tejados.

Nevadas

Por su parte, la acumulación de nieve, registrada principalmente en las provincias de Cuenca y Guadalajara, afectó a la autovía A-40, en localidades como Abía de la Obispalía y Torrejoncillo del Rey; y la A-2, en Cuenca; y varias carreteras regionales y comarcales a la altura de localidades como Horche, Pioz, Chiloeches o Guadalajara, en la provincia alcarreña.

También, la lluvia ha sido la causante de una buena cantidad de incidencias relacionadas, sobre todo, con la presencia en carreteras de balsas de agua, desprendimientos y arrastres. En este sentido, Ciudad Real ha sido la provincia más afectada con varias carreteras cortadas, como la CR-4193 en Agudo, la CR-633 en Almedina o las CR-4121, CR-413 y CR-412 en Cabezarados, Luciana y Fontanosa. Aunque también la provincia de Albacete ha sufrido algún corte por este motivo en carreteras como la AB-609 en El Bonillo.

Desde el 112 apunta que las predicciones actuales indican que durante la semana próxima continuará la llegada de nuevas borrascas desde el Atlántico, dejando nuevas precipitaciones, por lo que se mantendrá muy vigilantes, especialmente en lo referido a las crecidas de ríos y desembalses.