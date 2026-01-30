Préstamos a tipo 0 y bajada de impuestos: nuevo plan de Page para facilitar el acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha

Emiliano García-Page ha anunciado este viernes una nueva batería de ayudas y bonificaciones fiscales destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha, con especial atención a los jóvenes y a las familias con mayores dificultades para comprar o alquilar.

El presidente castellanomanchego ha avanzado estas medidas en declaraciones a los medios tras participar en el acto de entrega de los V Broches Gastronómicos del Medio Rural, celebrado en el Palacio de los Duques de Medinaceli, en Cogolludo (Guadalajara).

"El martes que viene vamos a aprobar probablemente el bloque de deducciones fiscales más importante que se ha impulsado en España para ayudar a la adquisición y al alquiler de vivienda, reduciendo impuestos y aplicando desgravaciones en el IRPF para los compradores de nuevas viviendas", ha asegurado Page.

El presidente ha subrayado que el objetivo es "facilitar al máximo" el acceso a la vivienda en un contexto cada vez más complicado para muchas familias.

"Queremos ofrecer un paquete de deducciones fiscales enormemente sensibles y útiles ", ha afirmado, aunque reconocido que las medidas "no son una panacea", pero sí una respuesta dentro de las competencias autonómicas, que combina ayudas directas, subvenciones, simplificación de trámites y apoyo económico.

Según han detallado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha desde el Gobierno regional, la primera de las actuaciones pasa por adecuar la normativa de vivienda para facilitar la concesión de préstamos a tipo 0 en la parte de la compra que no es financiada por las entidades bancarias.

Esta medida se completa con un conjunto de incentivos fiscales. Entre ellos, la reducción del 40 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la adquisición de la primera vivienda habitual, que pasará del 5 al 3 %.

También se contempla una rebaja del 50 % en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que se situará en el 0,25 %, así como un incremento del valor máximo de la vivienda que da derecho a estas deducciones, que se eleva un 70 %, desde los 180.000 hasta los 240.000 euros.

Además, se aprobará una nueva deducción del 15 % en el IRPF por las aportaciones a cuentas de entidades de crédito destinadas a la compra de vivienda y se incrementarán las deducciones por arrendamiento de vivienda habitual, que pasan de 450 a 500 euros anuales.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha estima que más de 12.000 personas podrían beneficiarse de estas deducciones, con un impacto económico cercano a los ocho millones de euros.

Fuerte encarecimiento

El anuncio llega en un contexto de fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario en la región. El precio de la vivienda de segunda mano ha cerrado 2025 con una subida anual del 8,6 %, hasta situarse en una media de 1.340 euros por metro cuadrado, el segundo precio más bajo de España, solo por encima de Extremadura.

Pese a este repunte, Castilla-La Mancha sigue siendo uno de los principales refugios residenciales del país. Aquí se compran las viviendas más grandes y algunas de las más económicas, con hipotecas de importe muy inferior a la media nacional y cuotas que, en general, no superan el 30 % del salario.

En el mercado del alquiler, la región continúa muy por debajo de la media española, con un precio medio de 8,70 euros por metro cuadrado frente a los 14,21 euros del conjunto del Estado. Sin embargo, es la comunidad donde más ha subido el alquiler en el último año, con un incremento del 19,8 % y máximos históricos alcanzados en diciembre de 2025.