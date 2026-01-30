El PP denuncia la ausencia del PSOE en la tractorada del 'superjueves' en Toledo: "Page se quedó escondido en su sede"

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha denunciado la ausencia del PSOE en la manifestación del sector primario contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur y la futura Política Agraria Común (PAC) celebrada bajo la lluvia este pasado jueves en Toledo.

"El PP se mojó en la calle con el campo, el PSOE de Page se quedó escondido en su sede, calentito e insultando a quienes estábamos defendiendo al campo en la calle", ha criticado la secretaria general y portavoz parlamentaria 'popular', Carolina Agudo.

La movilización convocada por Asaja y UPA Castilla-La Mancha reunió entre 1.400 y 3.000 participantes y hasta 66 tractores que recorrieron las principales calles de la capital regional.

"Ayer los agricultores y los ganaderos de Castilla-La Mancha dijeron basta, basta a tanto abandono, basta a tantas promesas y compromisos incumplidos, basta ya de ser ignorados y de ser maltratados", ha subrayado Agudo.

La dirigente 'popular' ha advertido que el campo castellanomanchego sufre graves problemas como las plagas de conejos, mientras "Page sigue ausente". En la misma línea, ha puesto el foco en la política de agua: "Cinco años después de firmar el Pacto Regional por el Agua, lo tiene escondido en un cajón y el campo se muere castigado a burocracia y asfixiado a impuestos".

Respuesta del PSOE

Por su parte, el diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Álvaro Toconar, ha cuestionado el liderazgo del presidente regional del PP, Paco Núñez. "No es capaz de defender el agua o las reivindicaciones del campo por encima de los intereses de su partido".

Toconar ha sostenido que el liderazgo de Núñez "está caduco" y ha asegurado que se trata de un líder "sin ideas, sin proyectos y que estropea todo lo que toca".

Asimismo, ha puesto el foco en el consenso entre PP y PSOE en Aragón para "acordar que el agua de su tierra sea para los aragoneses y aragonesas".

Al hilo, ha concluido afirmando que los 'populares' en Castilla-La Mancha "lejos de defender a su tierra, dicen que con el agua de Castilla-La Mancha se haga lo que se decida en Madrid".