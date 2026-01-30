Izquierda Socialista pide a Page que "consulte a la militancia" antes de pedir elecciones o rechazar la financiación

Pedro Sánchez y Emiliano García-Page durante su último encuentro oficial celebrado el 4 de octubre de 2024 en la Moncloa. JCCM

La Coordinadora Regional de Izquierda Socialista del PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido al presidente regional y barón socialista autonómico, Emiliano García-Page, que "consulte a la militancia" antes de verter su opinión en cuestiones como el rechazo a la propuesta de financiación autonómica pactada por Pedro Sánchez con ERC o la conveniencia de que se produzca un adelanto electoral.

En un comunicado publicado en redes sociales, esta corriente advierte a Page que sus cargos "no le legitiman para proponer sus ocurrencias y su opinión personal sobre asuntos de Estado" y se pregunta en qué órganos ejecutivos, legislativos u orgánicos se han fijado estas posturas.

Cabe recordar que los estatutos federales del PSOE recogen que "las corrientes de opinión se constituirán exclusivamente en el ámbito Federal", por lo que en las federaciones territoriales no pueden contar con estructura orgánica ni permanente.

Además, por el momento no se conoce a ningún militante que se haya significado como miembro de esta coordinadora ni tampoco se conoce el apoyo real del que goza dentro de las bases del PSOE castellanomanchego.

Financiación y adelanto electoral

En el caso concreto de la financiación autonómica, el comunicado asegura que hasta donde ellos "tienen constancia", en "ninguna de las agrupaciones del PSOE de Castilla-La Mancha se ha llevado a cabo una discusión clara, abierta y democrática sobre la posición que el PSOE de Castilla La Mancha ha de mantener respecto de la nueva propuesta de financiación regional, planteada por el Gobierno de España".

En este punto, destacan que la propuesta que en su día expuso la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "estima que nuestra región recibiría 1.250 millones de euros adicionales al año".

Por todo ello, los miembros de esta corriente consideran que "confrontar con la propuesta de mejora de financiación autonómica del Gobierno de España, como hace nuestro secretario general regional, consideramos que es un tanto pueril, estéril, inoportuna y sobre todo antidemocrática; es más, su posición nos conduce a la casilla de salida, al callejón sin salida del injusto y caduco modelo de financiación actual".

En este sentido, piden a Page que ofrezca un "modelo alternativo" de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "consensuado con la sociedad castellano manchega a través de un proceso de elaboración del mismo transversal, colaborativo y democrático, y si fuera posible, discutido y avalado también en todas las agrupaciones socialistas de nuestra región".

De esta manera, insisten a Page en que "consulte a la militancia" en lugar de "expresar su opinión personal, al margen del sentir democrático de la militancia del Partido Socialista Obrero Español de Castilla La Mancha" y le piden que "convoque asambleas extraordinarias en todas las agrupaciones locales de Castilla-La Mancha informando sobre su modelo de financiación autonómico y sobre su petición de adelanto de las elecciones generales" para así "recabar y testar la opinión que la militancia tiene sobre estos temas".

Carta al Presidente del @gobjccm y Secretario General del @pscmpsoe Emiliano @garciapage de Izquierda Socialista de Castilla-la Mancha (@ISPSOECLM) pic.twitter.com/oECRTatRH3 — PSOE Toledo en pie (@PSOE_TolPie) January 30, 2026

Ya pidieron la cabeza de Sara Simón

La Coordinadora Regional de IS-PSOE-CLM saltó a la palestra política a mediados del mes de diciembre para pedir al líder regional el cese de la consejera de Igualdad, Sara Simón, por sembrar dudas sobre la limpieza en el proceso de elecciones primarias en el PSOE en 2017.

"Las palabras de Simón suenan a puñalada de pícara y pretenden abrir un falso debate sobre la ilegitimidad de un proceso de primarias que fue ejemplar, en el que Pedro Sánchez ganó limpia y sobradamente, incluso en Castilla-La Mancha", expresaban entonces, por lo que pedían al líder regional que aclarase a su consejera "si él mismo dio alguna orden para llevar a cabo algún tipo de cambio o alteración de los comicios, presionando a los militantes, modificando el censo o las papeletas".

Esta corriente de opinión no acostumbra a publicar sus comunicaciones en su propia cuenta de la red social X (@ISPSOECLM) cuya última publicación data del 30 de abril de 2012.

No obstante, otras cuentas como 'PSOE Toledo en pie' sí que se han hecho eco de este último comunicado incluso etiquetando a la propia Izquierda Socialista.