Castilla-La Mancha sumará "dentro de poco" una nueva empresa en Azuqueca que creará más de 100 empleos

Castilla-La Mancha "dentro de poco" una nueva empresa a su tejido productivo, que se ubicará en Azuqueca de Henares y estará dedicada al montaje del automóvil, con la creación de más de 100 puestos de trabajo.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha señalado que esta llegada contribuirá a reforzar la "autoestima colectiva" de la región.

García-Page ha realizado este anuncio durante el acto de entrega de los Broches Gastronómicos del Medio Rural, celebrado en Cogolludo (Guadalajara), donde ha calificado la implantación de la empresa como una "noticia maravillosa" y ha destacado que la provincia es "toda una avanzada en la atracción de empresas".

Entrega de los Broches Gastronómicos del Medio Rural en Cogolludo. JCCM

El presidente regional ha subrayado que, "a diferencia de lo que ocurre en muchos sitios y en otras regiones", Castilla-La Mancha ha ganado casi medio millón de habitantes desde que tiene autonomía, pese a contar con zonas afectadas por el despoblamiento.

Desarrollo económico

Asimismo, ha destacado el crecimiento de la población activa, que ha aumentado "mucho más que la media de muchas regiones".

En este sentido, García-Page ha afirmado que la Comunidad Autónoma tiene "muchos motivos de autoestima" y ha defendido el papel de la autonomía como herramienta para el desarrollo económico y social.

"No hay que traerlo de fuera ni experimentar con estadísticas; la autonomía nos ha servido para reconocernos a nosotros mismos", ha señalado.

Datos de empleo

Durante su intervención, el presidente regional también ha avanzado que el próximo lunes se conocerá "uno de los mejores datos de paro desde los años 2007-2008".

Aunque ha reconocido que enero suele ser un mes de subida del desempleo, ha destacado que la comparación interanual será "extraordinaria", especialmente respecto a los datos de 2008.

Por otro lado, García-Page ha anunciado que en un plazo aproximado de 15 días estará listo el encargo del proyecto para la ampliación y mejora de la oficina de atención agraria de Cogolludo.

La actuación supondrá una inversión de 300.000 euros y, según ha indicado, será la mayor remodelación de este tipo en la región, con previsión de que esté operativa a lo largo de 2026.