Castilla-La Mancha será epicentro de la artesanía en abril con la celebración de su I Congreso Internacional

Castilla-La Mancha se convertirá en epicentro mundial de la artesanía en el mes de abril con la celebración del I Congreso Internacional de Artesanía de la región y la marca 'Legado Artesano' volverá a los grandes escenarios de promoción nacional e internacional del mundo del diseño, con presencia destacada en espacios como Madrid Design o Bridal.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante el encuentro de la segunda promoción del Máster de Artesanía y Diseño Contemporáneo que se ha celebrado este viernes en Toledo.

Este máster, impulsado por el Ejecutivo autonómico en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), está atravesando el ecuador de la segunda promoción, después de que la veintena de alumnos y alumnas que participan este año en él hayan completado la formación teórica de manera online y vayan a comenzar su experiencia práctica en los talleres artesanos de la región, ha precisado la Junta en nota de prensa.

"Con las personas participantes en esta edición son ya 40 los alumnos en este Máster de Artesanía, pionero en todo el país, y en el que además hemos crecido en oficios participantes, porque al textil, la cerámica, la alfarería y el mimbre se ha sumado este año el vidrio, y trabajamos para que la tercera edición pueda ampliar aún más los oficios y los talleres en los que los alumnos desarrollarán la segunda parte de la formación", ha indicado Franco.

El máster, como ha señalado la consejera, "es una novedad en todo el territorio nacional, y es un ejemplo del trabajo colaborativo entre la iniciativa pública, del Gobierno regional y la UCLM, y la parte privada, con los artesanos y artesanas que forman parte de este máster, junto con Fracaman, que se implica directamente en el desarrollo del programa”, ha remarcado, recordando que, además del Máster de Artesanía y Diseño Contemporáneo, va a dar comienzo próximamente el curso de la Oferta Integrada de FP en la Escuela de Artes de Toledo sobre damasquinado.

Franco ha destacado el crecimiento que se ha producido en oficios participantes, porque al textil, la cerámica, la alfarería y el mimbre se ha sumado este año el vidrio, y los organizadores trabajan para que la tercera edición pueda ampliar aún más los oficios y los talleres en los que los alumnos desarrollarán la segunda parte de la formación.

De igual modo, la consejera ha puesto el acento en que el Gobierno regional también apoya de manera directa el relevo en los talleres artesanos, con ayudas que impulsan la contratación durante tres años y contribuye a legar la artesanía a nuevas generaciones.

Respecto a la marca 'Legado Artesano', ha dicho que cuenta con "230 guardianes que trabajan desde sus talleres por mantener viva la esencia de una actividad única y que supone un valor diferencial en la región", así como ha añadido que demuestran que las experiencias compartidas y el trabajo común "permite llegar muy lejos".