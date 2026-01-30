Castilla-La Mancha encabeza la ejecución de los fondos europeos 'Next Generation' y se ofrece a absorber más

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha informado que la comunidad se sitúa entre los dos primeros puestos del ranking de gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocidos como 'Next Generation EU'.

Unos fondos que están sirviendo para "poner en marcha nuevos servicios a lo largo y ancho del territorio regional".

Martínez Guijarro ha recordado que hasta la fecha a la región se le han asignado 1.420 millones de euros. "Recientemente nos han asignado 10 millones que otra comunidad no ha podido ejecutar, de los que el 90 % ya están comprometidos", ha expresado.

Asimismo, ha indicado que la Junta ya ha trasladado al Gobierno central que puede absorber más fondos del Plan de Recuperación que otras comunidades autónomas no vayan a poder ejecutar.

En este sentido, ha puesto como ejemplo de aplicación de los 'Next Generation' las 146 nuevas escuelas infantiles que se están abriendo y que se traducen en más de 3.000 plazas para tender a los niños de 0-3 años. Así lo ha señalado durante la inauguración de la nueva escuela infantil 'Peques' de la localidad de Valdeganga (Albacete).

Un centro que el Gobierno regional ha construido en colaboración con el Ayuntamiento, con una inversión de más de 250.000 euros con cargo a estos fondos. Durante el recorrido por estas instalaciones, junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el alcalde de Valdeganga, Fermín Gómez; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; y la directora del centro, Aida Gomariz.

Escuelas infantiles

Por otro lado, el vicepresidente primero ha recordado que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes está mejorando las instalaciones de las 37 escuelas infantiles de titularidad autonómica con cuatro millones de euros.

"En estas 37 escuelas infantiles se han realizado actuaciones de reforma o rehabilitación de infraestructuras y también de dotación de equipamiento, adecuando estas instalaciones a las necesidades de las familias y del personal de estos centros", ha expresado.

En el caso de la provincia de Albacete, la inversión supera los 550.000 para la mejora de las cinco escuelas.

La escuela infantil 'Peques' de Valdeganga abrió sus puertas el pasado 1 de abril de 2025, ofertando un total de 24 plazas. El centro cuenta con un aula para niños y niñas de 0 a 1 años; una segunda unidad para el tramo de 1 a 2 años; una tercera destinada a menores de 2 a 3 años; y un aula de usos múltiples.