La Aemet pondrá en alerta a toda Castilla-La Mancha este viernes por viento: se esperan rachas de entre 70 y 90 km/h

La inestabilidad meteorológica continúa afectando a Castilla-La Mancha tras el paso de la borrasca 'Kristin'. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará alertas por fuertes rachas de viento en las cinco provincias de la región este viernes.

La más afectada será Albacete. A las 12 horas arrancará un aviso amarillo en la comarca de Alcaraz y Segura, que a las 18 horas de la tarde pasará a ser naranja, por vientos que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora (km/h).

A partir de las 15 horas también se activarán alertas amarillas por rachas de hasta 70 km/h en La Mancha albaceteña y la zona de Hellín y Almansa. La alerta se prolongará hasta la tarde de este sábado.

El resto de provincias entrarán en aviso amarillo a partir de las 18 horas de la tarde de este viernes por rachas que podrían alcanzar los 70-80 km/h. En Ciudad Real, las zonas afectadas son los Montes del norte y Anchuras, La Mancha, el Valle del Guadiana y las Sierras de Alcudia y Madrona.

En Cuenca, la Alcarria, la Serranía y La Mancha; en Toledo, la Sierra de San Vicente, el Valle del Tajo, los Montes de Toledo y la zona de La Mancha; y en Guadalajara, la Serranía, que se mantendrá en aviso amarillo hasta las 8 horas de este sábado.

Previsión del viernes

La Aemet ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha cielos nubosos y probables brumas matinales en las provincias de Cuenca y Guadalajara y en zonas de montaña.

A partir del mediodía se esperan lluvias y chubascos, en general débiles, que avanzarán de oeste a este. Serán más intensos en Cuenca y a última hora del día podrían ser en forma de nieve a partir de los 1.000 metros en los sistemas Central e Ibérico.

Las temperaturas mínimas irán en descenso ligero salvo en Guadalajara, donde se mantendrán sin cambios. Las máximas irán en descenso generalizado.

El viento soplará moderado de componente oeste, con algún intervalo de fuerte. A partir de la tarde se esperan rachas muy fuertes en las provincias de Albacete y Cuenca, centro de la comunidad y zonas de montaña.