El PP señala que la red de alta velocidad a Valencia tiene "tres puntos negros graves" en Castilla-La Mancha

El portavoz de Transportes del Partido Popular en las Cortes de la Comunidad Valenciana, José Forés, ha exigido la "reparación inmediata de 15 puntos negros" detectados en la red de alta velocidad de la región, algunos de ellos en Castilla-La Mancha.

El 'popular' ha acusado al Gobierno de "poner en riesgo la seguridad ferroviaria", tras el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, que se saldó con un balance de 45 muertos y más de un centenar de heridos.

En concreto, Forés ha denunciado el estado de 15 enclaves de la línea Madrid – Valencia, con especial énfasis en cinco puntos. "Hay incidencias graves en tramos que discurren por las localidades valencianas de Chiva y Requena y los municipios castellanomanchegos de Cuenca, Albacete o Chinchilla (Albacete)", ha asegurado.

"No se trata de un fallo puntual, sino del deterioro progresivo de la red por falta de mantenimiento e inversión. La única respuesta del Ministerio es reducir la velocidad en lugar de reparar las vías y garantizar la seguridad de trabajadores y pasajeros", ha lamentado el 'popular'.

"Agravio con Cataluña"

Por último, ha criticado que la Comunidad Valenciana sufre un "agravio comparativo" por parte del Gobierno de España. "Mientras Cataluña recibirá 1.340 millones de euros para mantenimiento de Rodalies hasta 2030, en 2024 solo se ejecutó un 28 % del presupuesto previsto para Cercanías en Valencia", ha denunciado.

"El Plan de Cercanías 2017-2025, dotado con 1.436 millones de euros, ha quedado "en papel mojado" tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa", ha sentenciado.