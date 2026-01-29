La lluvia y el viento no dan tregua a Castilla-La Mancha: Albacete, en alerta amarilla por rachas de hasta 70 km/h

Tras el paso de la efímera, pero profunda, borrasca 'Kristin' por la Península este miércoles, dejando lluvias, viento y nieve y provocando cientos de incidencias en Castilla-La Mancha, continuará la inestabilidad en la región.

Según ha informado Meteored, el bloqueo en Escandinavia y Groenlandia se mantendrá a corto y medio plazo, obligando al chorro polar a discurrir por latitudes más bajas de lo habitual, dirigiendo más borrascas y frentes muy activos hacia España. A ello habrá que sumar la presencia de un río de humedad que arranca desde el Caribe y que incide sobre la Península Ibérica, reforzando las precipitaciones.

Este jueves, las lluvias serán generalizadas en toda Castilla-La Mancha, remitiendo viernes y sábado y volviendo a partir del domingo.

Tras un miércoles con alertas naranja en la región, este 29 de enero se presenta con alertas amarillas por vientos de hasta 70 kilómetros por hora en las comarcas albaceteñas de Hellín y Almansa, La Mancha y Alcaraz y Segura. Asimismo, esta última zona estará en aviso amarillo por lluvias que podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La situación empeorará este viernes, cuando a partir de las 12 horas en Albacete y de las 18 horas en el resto de provincias castellanomanchegas se activarán alertas amarillas por fuertes rachas de viento. Los avisos se mantendrán durante las primeras horas del sábado en Albacete y Guadalajara.

Nuevo frente el domingo

El domingo irrumpirá en la Península un sistema frontal que dejará precipitaciones casi generalizadas que se extenderán de oeste a este. Además, no se descartan tormentas ocasionales.

Las lluvias más cuantiosas se darán en Galicia, oeste de Castilla y León, sector occidental del Sistema Central, Extremadura, Toledo, Ciudad Real y norte y oeste de Andalucía.

Previsión del jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha cielo nuboso o cubierto, abriéndose claros de norte a sur a partir de mediodía y pasando a intervalos nubosos.

Habrá lluvias débiles y chubascos por la mañana, remitiendo de norte a sur a partir de mediodía y siendo poco probables a partir de la tarde. Serán más importantes en el suroeste y en zonas de montaña de Cuenca y Albacete.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso y se producirán al final del día, mientras las máximas subirán en Guadalajara y Serranía de Cuenca y en el resto.

El viento soplará del oeste y suroeste con rachas fuertes, que serán muy fuertes en zonas del cuadrante sureste.