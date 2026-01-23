La borrasca Ingrid interrumpe la conexión ferroviaria entre Badajoz y Alcázar de San Juan y afecta a 26 viajeros

El paso de la borrasca Ingrid por el interior peninsular ha complicado la movilidad ferroviaria en Castilla-La Mancha este viernes. La incidencia más grave se ha registrado en la línea que conecta Badajoz con Alcázar de San Juan, donde la caída de varios postes de madera sobre la infraestructura ha obligado a interrumpir la circulación, afectando directamente a los servicios que transitan por la provincia de Ciudad Real.

El incidente se localizó en el punto kilométrico 321,3, a la altura de Cabeza del Buey (Badajoz). Según fuentes del sector ferroviario a Europa Press, el convoy llegó a arrastrar hasta cuatro postes, lo que provocó la rotura de la luna del tren. Afortunadamente, no se han registrado daños personales, ya que el maquinista pudo reaccionar a tiempo y retroceder.

Esta situación ha forzado a Adif a cortar la línea Mérida-Puertollano y a Renfe a activar un plan de transporte alternativo para los pasajeros afectados.

Tras la caída de los postes se ha establecido plan alternativo de transporte con traslado por carretera desde Cabeza del Buey hasta Puertollano y, desde este punto hasta Alcázar de San Juan, en tren.



Por su parte, el servicio Media Distancia con partida de Ciudad Real a las 11.36 horas, y llegada prevista a Badajoz a las 16.05 horas, con 22 viajeros, está realizando por carretera el tramo Ciudad Real-Villanueva.

Fuentes de Renfe confirman que los obstáculos ya han sido retirados de la vía, por lo que se espera que los trenes de la tarde recuperen la normalidad.

Más allá de la red ferroviaria, la nieve mantiene en vilo a buena parte de la comunidad. La Aemet ha activado el aviso amarillo en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara, con previsiones de acumulación de hasta 10 centímetros de nieve.

Ante la intensidad de las precipitaciones, los ayuntamientos de Guadalajara y Cuenca ya han puesto en marcha sus respectivos planes municipales de emergencias para garantizar la limpieza de viales y la atención ciudadana durante el paso de la borrasca.