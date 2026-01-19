Castilla-La Mancha ofrece sus hospitales para colaborar con la tragedia ferroviaria: "Por el momento, no ha sido necesario"

Imagen del tren de Iryio siniestrado con la luz del día este lunes. Reuters

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su total disposición para colaborar con el Gobierno de Andalucía tras el grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ya ha dejado 39 fallecidos y más de 150 heridos.

Fuentes del Ejecutivo regional han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha a primera hora de la mañana de este lunes que se ofrecieron todas las camas hospitalarias y puestos de UCI de la región, pero "no han sido necesarias" por el momento. Asimismo, han asegurado que se han mantenido "toda la noche pendientes" por si necesitaban colaboración.

Tras conocerse las primeras noticias del trágico descarrilamiento, el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hizo una publicación en redes sociales mostrando su "enorme preocupación" por el suceso.

"Quiero mostrar mi solidaridad y ofrecer los recursos que sean necesarios desde Castilla-La Mancha", expresó.

Este lunes ha cancelado su agenda oficial y ha anunciado que se guardará un minuto de silencio "en señal de duelo" en la sede de la Presidencia en Toledo, a las 12 horas. "Mis pensamientos están con las familias de las víctimas y deseo una pronta recuperación a las personas heridas", ha afirmado.

Siguiendo con inmenso dolor y preocupación la información sobre el descarrilamiento de los trenes, cancelo mi agenda oficial prevista para el día de hoy.

A las 12h guardaremos un minuto de silencio en la sede de la Presidencia regional en señal de duelo por esta tragedia.

Mis… — Emiliano García-Page (@garciapage) January 19, 2026

Sin constancia de afectados castellanomanchegos

Por su parte, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha indicado que, por el momento, la Junta no tiene constancia de que entre los heridos y fallecidos haya alguna persona de la comunidad.

Durante una entrevista en Radio Castilla-La Mancha, ha vuelto a ofrecer al Gobierno de Andalucía todos los medios para colaborar con la tragedia, que por el momento "no han sido necesarios".

Asimismo, ha expresado que este domingo se coordinó con Renfe para trasladar a personas que estaban en la estación de Ciudad Real, que se dirigían a Sevilla o a Málaga, y que no pudieron hacerlo como tenían previsto.

PSOE y PP cancelan su agenda

Por su parte, el PSOE de Castilla-La Mancha también ha suspendido su agenda, entre otras previsiones la convocatoria de prensa de la portavoz del grupo socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar.

Lo mismo ha hecho el Partido Popular castellanomanchego, que había previsto una rueda de prensa de su presidente, Paco Núñez, en Toledo.

El 'popular' también ha mostrado sus condolencias a través de las redes sociales. "Quiero expresar mi solidaridad con los afectados y transmitir mis condolencias a las familias de los fallecidos. Mis pensamientos están también con los heridos y con las personas que trabajan en las labores de rescate y asistencia", ha publicado.

Sigo con atención las noticias del grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba.



Quiero expresar mi sincera solidaridad con todas las personas afectadas y transmitir mis condolencias y cariño a las familias de los fallecidos en estos momentos de profundo dolor.



Mis… — Paco Núñez (@paconunez_) January 18, 2026

39 muertos hasta el momento

Como ha informado EL ESPAÑOL, a las 19.39 horas de la tarde de este domingo, un tren de Iryo que recorría el trayecto Málaga-Madrid descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe que realizaba la ruta Madrid-Huelva, que también acabó descarrilado.

Hasta el momento se han contabilizado 39 muertos y 152 heridos, de los cuales cinco están muy graves, 24 graves -entre ellos cuatro menores- y 123 de diversa consideración.

Según Iryo, el servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas y descarriló a la altura de Adamuz "por razones desconocidas". En el momento del accidente viajaban aproximadamente 300 personas.

La circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía estará suspendida al menos durante todo este lunes. No obstante, la circulación en el resto de la red ferroviaria se desarrolla con normalidad, sin afectar a los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano.