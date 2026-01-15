El PSOE eleva a las Cortes una resolución para que el Gobierno de Page lleve a los tribunales la propuesta de financiación

El grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha va a elevar a la finalización del pleno de este jueves una resolución por la que se pedirá al Gobierno regional "utilizar todas las vías jurídicas a su disposición para impugnar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto en caso de que el Ejecutivo central siga con sus pretensiones".

En la propuesta de resolución, los socialistas plantean a la Junta rechazar el modelo presentado por el Ministerio de Hacienda "por su carácter regresivo e injusto, ya que consagra el principio de ordinalidad, con mayor financiación por habitante a las comunidades autónomas con mayor nivel de renta per cápita".

Asimismo, se reclamará al Gobierno de Pedro Sánchez que la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica sea de carácter multilateral, con la participación de todas las comunidades de régimen común y no solo de Cataluña.

Una resolución para que el Gobierno de Page "defienda que el nuevo modelo de financiación autonómica garantice el principio de igualdad, en el que cada ciudadano y ciudadana pueda recibir los servicios públicos con el mismo nivel de calidad con independencia de su capacidad económica y con independencia de la capacidad económica del territorio en el que residan".

Además, requerirá al Estado que, mientras no exista nuevo modelo de financiación, se apruebe un fondo transitorio de nivelación para corregir el "desequilibrio financiero que sufren cuatro comunidades por el funcionamiento del vigente sistema, entre las que se encuentra Castilla-La Mancha".

Page no descartaba los tribunales

Este mismo miércoles, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se mostraba contundente contra la propuesta de financiación, insistiendo en la necesidad de frenar políticamente el modelo. Y no descartaba recurrirlo ante el Tribunal Constitucional si saliese adelante.

Además, se hacía eco del análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la propuesta, confirmando que el modelo privilegia a Cataluña y que las comunidades infrafinanciadas seguirán estándolo.

Según el estudio, de aprobarse, la ganancia absoluta para la región sería de 301 euros por habitante ajustado, una cifra 40 euros inferior a la media nacional, que se situaría en 341 euros.

El estudio es del centro de investigación Fedea y respalda lo que advertimos: el modelo privilegia a Cataluña y las comunidades que estamos infrafinanciadas vamos a seguir estándolo. La propuesta de financiación pactada con ERC no debe salir, atenta contra la igualdad. pic.twitter.com/kB77Z1AA51 — Emiliano García-Page (@garciapage) January 14, 2026

Fedea asegura que "la mejora es sustancial en el caso de las comunidades peor financiadas bajo el sistema todavía vigente, con una ganancia de 468 euros por habitante ajustado en Murcia y 496 en Valencia, pero lo es también en las comunidades más ricas (409 euros en Madrid y 450 euros en Baleares), destacando Cataluña, con la mayor ganancia (507 euros)".

Esto supone que Castilla-La Mancha recibiría 206 euros menos por habitante que Cataluña. Una comparación clave en un contexto en el que Page y su Gobierno acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber cedido al "chantaje independentista" al negociar el nuevo modelo exclusivamente con ERC.