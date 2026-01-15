Luz verde a un triple trasvase de 81 hm³ mientras el Gobierno sigue sin publicar las nuevas reglas de explotación

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha autorizado el trasvase de 81 hectómetros cúbicos (hm³) de agua para el primer trimestre de 2026, a razón de 27 hm³ para los meses de enero, febrero y marzo.

Una decisión que fue adoptada en base a la situación de "normalidad hidrológica" (nivel 2) que estipulan unas reglas de explotación que siguen sin renovarse pese a que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen se comprometiera a publicarlas antes de que finalizara el mes de septiembre.

Tras finalizar el trasvase previsto para el año hidrológico anterior, los embalses de cabecera del sistema Entrepeñas-Buendía disponen de 1.014,1 hm³, con lo que ese nivel 2 se va a mantener hasta junio, por lo que se ha autorizado el desembalse para este primer trimestre del año, ha explicado el Ministerio en nota de prensa.



En la reunión de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) trasladó la información referente a la situación de la superficie encharcada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real).



Asimismo, la Confederación del Guadiana trasladó la solicitud para recibir 3,2 hectómetros del embalse de Campos del Paraíso (Cuenca) para atender los abastecimientos al sistema de abastecimiento a la llanura manchega, conocido como 'Tubería Manchega' durante el primer trimestre del año.

La Junta acudirá a los Tribunales

Esta situación de retraso -el plazo para publicar la adaptación de la norma concluyó en febrero de 2024- ha motivado que tras varios avisos, el Gobierno de Castilla-La Mancha esté preparando una demanda judicial.

En cuanto a los motivos de la demora, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, aseguraba esta semana que las últimas noticias que tenían del Gobierno es que estaban a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo sobre la demanda que presentó el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

Un argumento que no convence a Castilla-La Mancha, cuyo Gobierno estima que "no es necesario esperar" a la resolución porque existen muchas otras sentencias que avalan los criterios del caudal ecológico establecidos en el Plan Hidrológico de cuenca.