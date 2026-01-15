Castilla-La Mancha detalla los retos que manan del II Plan de Igualdad: prevenir la violencia sexual, la brecha de género...

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha presentado las conclusiones del II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2019-2024. Entre los principales retos que tiene por delante la región está lograr una mayor prevención de la violencia sexual y reducir la brecha de género.

Simón ha asegurado que las conclusiones apuntan a que se necesita mejorar los sistemas para que las víctimas de violencia de género recuperen su independencia económica y social. También potenciar la prevención y la identificación de la violencia sexual y seguir combatiendo la precariedad y parcialidad laboral que afecta especialmente a las mujeres.

En una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, Simón ha asegurado que la región tiene que trabajar para incrementar la presencia de las mujeres en el ámbito económico y en el poder local, "donde hoy solo son cerca del 30 %".

En el ámbito educativo, ha abogado por "seguir combatiendo la desigualdad en las aulas, para evitar que parte de esa desigualdad se convierta en violencia fuera de las mismas". Y trabajar por reducir el abandono escolar temprano, que afecta en mayor medida a las mujeres.

Por último, ha apuntado a intentar aminorar el consumo de psicofármacos entre las mujeres de Castilla-La Mancha.

1.066 acciones

Simón ha detallado que el plan ha puesto en marcha 1.066 acciones que "han contribuido a hacer una sociedad mejor, cada vez más igualitaria".

La consejera se ha mostrado confiada en que, tras la publicación del plan en la web del Instituto de la Mujer, "sea leído y estudiado con muchísimo detenimiento por quienes niegan y menosprecian las políticas de igualdad desde un desconocimiento y una ignorancia tremenda, que por supuesto también debemos combatir".

"El plan supone un amplísimo resultado positivo de años de trabajo y de esfuerzo presupuestario y colectivo, que se convierten en logros muy concretos, que ni el desconocimiento ni el odio de nadie pueden negar", ha afirmado.

Por último, ha criticado que "los verdaderos chiringuitos están debajo de los asientos de muchos de esos machistas que defienden que la desigualdad entre las mujeres y los hombres no existe y que la violencia machista es un invento".