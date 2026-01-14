Núñez y Bendodo reiteran su rechazo a la propuesta de financiación y exigen a Page "pasar de las palabras a los hechos"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reiterado este miércoles el rechazo "rotundo y sin matices" de su partido al nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Perjudica gravemente a Castilla-La Mancha, rompe la solidaridad interterritorial y nace de un pacto con el separatismo para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa", ha lamentado durante el encuentro en Toledo con el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, y la presidenta nacional de la FEMP, María José García Pelayo.

Una cita en la que ha denunciado que el modelo socialista "se olvida deliberadamente de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales, dejando sin solución al problema de las competencias impropias que prestan los consistorios".

"El modelo de financiación no puede servir para mercadear con los servicios públicos ni para comprar unos meses más en el Palacio de La Moncloa con el dinero de todos", ha expresado, a la vez que ha alertado de que el planteamiento "pone en riesgo la prestación de servicios esenciales, el apoyo al sector primario, el empleo, el tejido productivo, el acceso a la vivienda de los jóvenes y las políticas de cultura, deporte y turismo".

Oportunidad de Page

Asimismo, ha recordado que este jueves el Partido Popular llevará al pleno de las Cortes una iniciativa para rechazar el modelo. Una sesión que, para Núñez, es "una oportunidad para el presidente, Emiliano García-Page, para pasar de las palabras a los hechos".

"Ya hemos visto demasiadas veces cómo Page decía una cosa en Castilla-La Mancha y sus diputados votaban lo contrario en Madrid. Ocurrió con la Ley de Amnistía, la Ley de Vivienda pactada con Bildu o los acuerdos con el separatismo", ha recordado.

"Modelo insolidario e injusto"

Por su parte, Elías Bendodo ha afirmado que el sistema de financiación "no es un puesto de socorro" para la supervivencia política de Pedro Sánchez. "No puede ser que el modelo de financiación autonómica no salga de dialogo y el Gobierno pacte con algunos y el resto estén en contra. Es un modelo insolidario e injusto del que no está a favor ninguna comunidad del PP, pero tampoco las del PSOE, como Asturias y Castilla-La Mancha", ha indicado.

Sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha recordado que es un órgano "muy importante" para hablar, negociar y construir, no para ratificar los acuerdos del sanchismo con el separatismo". Por ello, ha cargado contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por convocar este órgano cinco después de la reunión de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras.

Asimismo, ha instado a Page a votar a favor de la propuesta del PP en contra de la financiación en las Cortes. De lo contrario "se habrán impuesto las tesis de la actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón".

Financiación local

Bendodo también se ha referido a la financiación de las entidades locales, afirmando que el CPFF es también un "desprecio" a ayuntamientos y diputaciones por no convocarse la Comisión Nacional de la Administración Local.

Por ello, ha avanzado que el PP presentará en todos los ayuntamientos de España una moción para reclamar una financiación local justa. "Los ayuntamientos, para Pedro Sánchez, son cajeros automáticos y los utiliza para recaudar nada más", ha criticado.