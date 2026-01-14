Uno de cada cinco nuevos residentes en Castilla-La Mancha elige zonas despobladas para vivir

La lucha contra la despoblación en Castilla-La Mancha ofrece resultados positivos. José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero del Gobierno regional, ha informado en la rueda de prensa de acuerdos del Consejo de Gobierno que una de cada cinco personas que se mudan a la comunidad eligen zonas despobladas.

Este flujo migratorio ha permitido revertir la tendencia de pérdida de habitantes, ha indicado el socialista, quien ha explicado que actualmente se compensa el crecimiento vegetativo negativo con un incremento real de la población del 1,1 % en estas áreas rurales.

Desde el inicio de la Estrategia frente a la Despoblación en 2021, estas zonas cuentan con 4.572 residentes más. El Gobierno autonómico ha invertido directamente 1.850 millones de euros hasta finales de 2024, un 140% más de lo que se había previsto inicialmente, según ha cifrado.

Martínez Guijarro ha destacado dos perfiles entre los nuevos pobladores. Por un lado, familias de origen extranjero que cubren la necesidad de mano de obra y permiten mantener abiertos los colegios rurales gracias a sus hijos en edad escolar.

Por otro lado, se encuentran los retornados. Son ciudadanos que regresan a sus pueblos para trabajar desde allí, rompiendo la antigua inercia de vivir en las capitales para desplazarse a trabajar al medio rural.

La mejora tecnológica ha sido clave en este proceso, según ha indicado el consejero. A 31 de diciembre de 2024, 868 localidades disponían de fibra óptica y 527 contaban con cobertura 5G, facilitando el teletrabajo y la actividad emprendedora. "Ya no es un inconveniente el acceso a las nuevas tecnologías", ha recalcado.

Como novedad, la revisión de la Estrategia con horizonte 2031 incluye la vivienda como objetivo prioritario. El vicepresidente ha señalado que, ante el aumento de la demanda de nuevos vecinos, es necesario un planteamiento específico para facilitar el acceso al hogar en estos municipios. "Ahora en los pueblos también tenemos un problema de vivienda, porque hay gente que quiere ir a vivir a estos pueblos", ha explicado.

También ha puesto el foco en otros aspectos como establecer "un sistema de bonos de transporte, apostar por el ocio y la cultura o beneficiar a los habitantes de estas zonas por su capacidad para la producción de energía".