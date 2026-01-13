Hernández afirma que Page es un estafador político "sin escrúpulos" que basa su gestión en "anuncios vacíos"

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha acusado este martes al presidente regional, Emiliano García-Page, de ser un "estafador político sin escrúpulos" que basa su gestión "en anuncios vacíos y compromisos falsos" que, según ha denunciado, sabe que no va a cumplir.

Así lo ha afirmado Hernández en una rueda de prensa celebrada en Toledo, donde ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo autonómico tras conocerse el Plan Anual Normativo de la Junta para 2026, presentado este lunes en las Cortes regionales.

Según la dirigente popular, dicho documento confirma que dos de las principales promesas anunciadas por Page en el último Debate del Estado de la Región no existen, al no figurar en ninguna previsión legislativa.

"Lo de Page ya no es propaganda, es una estafa política en toda regla", ha asegurado Hernández, quien ha reprochado al presidente regional que "dice lo que la gente quiere oír y luego no hace absolutamente nada".

Espera sanitaria

En este sentido, ha señalado que Page "promete bajar impuestos y no aprueba la ley" y "promete una ley sanitaria desde hace seis años y no la tramita". "Promete, miente y repite", ha resumido.

En el ámbito sanitario, la portavoz del PP ha puesto el foco en la Ley de Tiempos Máximos de Espera Sanitaria, una norma que, según ha recordado, Page lleva anunciando desde 2019. "La prometió en 2019, volvió a anunciarla en 2023 y ahora la ha vuelto a vender como una medida estrella para 2026. Tres anuncios y cero leyes. Eso tiene un nombre: estafa", ha afirmado.

Hernández ha subrayado que la ausencia de esta ley en el plan normativo demuestra que el presidente regional "mintió conscientemente" cuando la presentó como una de sus grandes apuestas de futuro.

Mientras tanto, ha denunciado, Castilla-La Mancha continúa sufriendo listas de espera desbordadas, una falta de estabilidad entre los profesionales sanitarios, el incumplimiento de la carrera profesional sanitaria y una Atención Primaria "abandonada".

"Page utiliza la sanidad para hacer campaña permanente, pero nunca para legislar", ha afirmado la portavoz popular, quien ha añadido que "sus anuncios sanitarios son humo y quienes lo pagan son los pacientes y los profesionales".

Sin respaldo legal

El PP también ha criticado duramente la falta de avances en materia fiscal. Hernández ha denunciado que no existe ninguna bajada de impuestos aprobada ni prevista, pese a los anuncios públicos realizados por Page. "Para bajar impuestos hay que aprobar leyes, y no hay ninguna en marcha", ha subrayado.

En este contexto, ha señalado que Castilla-La Mancha mantiene uno de los tipos más altos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) de toda España, con un gravamen del 9 %, frente al 4 % que se aplica en comunidades como Madrid.

Esta diferencia, según ha explicado, perjudica especialmente a los jóvenes que intentan acceder a una vivienda.

"Un joven paga entre 10.000 y 12.000 euros más por comprar un piso medio en Castilla-La Mancha que en Madrid", ha afirmado Hernández, poniendo como ejemplo la diferencia entre adquirir una vivienda en Illescas o en Parla.

"Pagar 12.000 euros más no es casualidad, es una decisión política de Page, que prefiere freír a impuestos antes que ayudar a los jóvenes", ha concluido.

La portavoz del PP ha insistido en que el Plan Anual Normativo para 2026 confirma, a su juicio, una forma de gobernar basada en "anuncios grandilocuentes sin respaldo legislativo", y ha advertido de que su partido seguirá denunciando lo que considera una "estrategia de engaño permanente" por parte del presidente regional.