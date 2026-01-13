Más empleados públicos que nunca en Castilla-La Mancha: superan los 145.000 y suponen el 18 % del total de trabajadores

El peso del sector público en el mercado laboral de Castilla-La Mancha ha marcado un récord histórico, con la Junta de Comunidades como principal motor del empleo público en la región. Según los datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Política Territorial, con cifras de julio de 2025, la comunidad autónoma ha alcanzado los 145.494 empleados públicos, el mayor registro de toda la serie.

El crecimiento ha sido especialmente intenso en el último semestre contabilizado. En apenas seis meses, desde el 1 de enero hasta el 1 de julio de 2025, Castilla-La Mancha sumó 5.837 empleados públicos más, una subida que refuerza una tendencia al alza iniciada tras la pandemia.

Ese incremento lo protagonizaron mayoritariamente los trabajadores de la administración local, que ha incorporado a 4.009 efectivos, por 1.836 de la autonómica. Por su parte, la Administración General del Estado pierde ocho trabajadores.

Si se compara con la situación previa al estallido del coronavirus, el incremento es aún más significativo. Desde el 1 de enero de 2020, la región cuenta con 23.870 empleados públicos más, de los que 19.065 corresponden a la Administración autonómica, que concentra la práctica totalidad del aumento.

El empleo público gana peso también en el conjunto del mercado laboral castellanomanchego. En diciembre de 2025, Castilla-La Mancha registró 810.304 trabajadores ocupados, lo que sitúa al sector público en el 17,96 % del empleo total de la región. Este dato se alinea con la media europea.

La Junta, dos tercios del empleo público

El reparto por administraciones confirma el protagonismo de la Junta de Comunidades y sus organismos dependientes, como es el caso del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). De los 145.494 efectivos, 92.442 pertenecen al sector público autonómico, lo que supone casi dos tercios de todo el empleo público regional.

La Administración General del Estado suma 17.334 empleados en Castilla-La Mancha, algo más de uno de cada diez, mientras que la administración local —ayuntamientos, diputaciones y otras entidades— agrupa a 35.718 trabajadores, cerca de una cuarta parte del total.

Toledo concentra el mayor volumen

Por provincias, Toledo lidera claramente el mapa del empleo público con 52.606 empleados, la cifra más alta de Castilla-La Mancha. Le siguen Ciudad Real, con 34.207, y Albacete, con 27.855. Más lejos quedan Guadalajara (16.549) y Cuenca (14.277).

En todas las provincias, la Junta es la principal empleadora pública, con especial peso en Toledo, donde el sector autonómico alcanza los 34.708 efectivos.

El Estado: seguridad y administración

El empleo estatal en Castilla-La Mancha asciende a 17.334 efectivos. De ellos, 9.147 corresponden a Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 6.410 a la Administración General del Estado y 1.777 a la Administración de Justicia.

Toledo vuelve a encabezar la presencia estatal con 5.433 empleados, seguida de Albacete (4.409), donde destaca el peso de los cuerpos de seguridad.

Rostro de mujer

El boletín también permite radiografiar el empleo público en Castilla-La Mancha desde una perspectiva de género. En el conjunto de la región, el empleo público presenta una ligera mayoría femenina. La suma de efectivos en las tres administraciones sitúa a las mujeres por delante de los hombres, impulsada sobre todo por el peso del empleo autonómico y local.

La Junta de Comunidades es el ámbito donde la brecha es más clara. Más de dos tercios de la plantilla autonómica son mujeres, con 62.011 empleadas frente a 30.431 hombres, una realidad estrechamente vinculada al peso de sectores como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

También en la administración local predominan las mujeres, aunque con un reparto más equilibrado: 20.027 mujeres frente a 15.691 hombres en ayuntamientos, diputaciones y entidades dependientes. El patrón se invierte en el empleo estatal en Castilla-La Mancha, donde los hombres son mayoría. De los 17.334 efectivos, 12.232 son hombres y 5.102 mujeres, una distribución marcada por la fuerte presencia de Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tradicionalmente masculinizados.

Dos décadas de transformación

La evolución histórica refleja un cambio profundo en el reparto del empleo público castellanomanchego. Al comenzar el siglo XXI, en enero de 2000, Castilla-La Mancha contaba con 89.799 empleados públicos, con un claro predominio del Estado.

Veinticinco años después, en julio de 2025, la cifra se eleva a 145.494, con la Administración autonómica como eje central del sistema y la administración local como tercer pilar. Hay que recordar que la transferencia de las competencias sanitarias desde el INSALUD a la Junta de Comunidades se completó a principios de 2002.