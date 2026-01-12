Un pueblo de Castilla-La Mancha marca la segunda temperatura más baja de España: ha amanecido a -4,3 ºC

Los estragos del frío invernal continúan presentes en Castilla-La Mancha. Salvacañete (Cuenca) ha marcado la segunda temperatura más baja de este lunes al llegar a los -4,3 ºC a las 6:00 horas, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este registro solo ha sido batido y de manera pírrica por Martinet, donde el mercurio ha descendido a -4,4 ºC a las 8:00 horas.

Pero este arranque gélido de día no ha sido exclusivo de Salvacañete. Otro municipio de Cuenca que se suele colar entre los más fríos ha repetido como la cuarta temperatura más baja del día. Se trata de Mira y sus -3,8 ºC a las 4:40 horas.

Cerca de esta temperatura también se ha quedado Molina de Aragón (Guadalajara), octava temperatura más fría de España, con sus -3,1 ºC a las 4:30 horas.

Aunque fuera de los diez registros nacionales más bajos, el despertar también ha sido especialmente helador en Ossa de la Vega (Cuenca) con -2,8 ºC a las 7:30 horas y Nerpio (Albacete), lugar que ha registrado -2,7 ºC a las 6:30 horas.

Previsión

De cara a este lunes, la Aemet prevé cielos nubosos con predominio de nubosidad alta durante el día y brumas y nieblas matinales en Valle del Guadiana y La Mancha conquense que serán más densas, extensas y persistentes en Serranía y Alcarria de Guadalajara.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en Toledo y Guadalajara, y con pocos cambios en el resto, mientras que las máximas registrarán descensos en la Serranía de Guadalajara y subirán en el resto.

Por lo demás, se esperan heladas débiles en el nordeste y en La Mancha además de viento flojo variable con predominio de sur y este.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 15 grados en Albacete, entre los 1 y los 13 en Ciudad Real, entre 1 y 14 grados en Cuenca, entre 2 y 13 grados en Guadalajara y entre 3 y 14 grados en Toledo.