Núñez anuncia que el PP llevará a las Cortes el rechazo al modelo de financiación de Sánchez: "Page debe actuar con votos"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular llevará este reunión del Grupo Parlamentario Popular regionales un debate y votación sobre el modelo de financiación autonómico propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, que según los 'populares' perjudica plenamente a la comunidad autonómica.

Así lo ha avanzado Núñez en rueda de prensa tras la reunión del Grupo Parlamentario Popular en Toledo, donde ha subrayado que Castilla-La Mancha es una región infrafinanciada, por debajo de la media nacional.

"La propuesta del Gobierno socialista agrava aún más esa situación, restando recursos necesarios para garantizar los servicios públicos, las infraestructuras y el desarrollo económico de la región", ha explicado.

Reunión del Grupo Parlamentario Popular. PP CLM

"El modelo de financiación que ha pactado Sánchez beneficia a un solo territorio y castiga al resto, especialmente a Castilla-La Mancha. Los castellanomanchegos no pueden aceptar que su dinero acabe en manos del separatismo catalán mientras aquí faltan recursos para la sanidad, la educación o la atención social", ha enfatizado.

Rechazo unánime

El presidente regional del PP ha recordado que este rechazo fue uno de los temas centrales tratados este fin de semana en la 28 Interparlamentaria del Partido Popular celebrada en La Coruña, donde se puso de manifiesto la unidad del partido en toda España frente a la propuesta del Gobierno socialista.

En este contexto, Núñez ha destacado la intervención de la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y portavoz parlamentaria, Carolina Agudo, cuyo mensaje fue respaldado de forma unánime por los asistentes.

Núñez ha insistido en que el debate del jueves no puede limitarse a declaraciones o titulares, sino que debe traducirse en una votación clara y contundente. "En política lo que cambia la vida de la gente no son las palabras, sino los votos y las decisiones que se aprueban en un Parlamento", ha subrayado.

Por ello, ha instado al presidente regional Emiliano García-Page y al PSOE de Castilla-La Mancha a que voten en defensa de la comunidad autónoma. "Page tiene el jueves la oportunidad de votar en las Cortes lo mismo que dice en los medios de comunicación y de rechazar con su voto este modelo de financiación injusto y perjudicial para Castilla-La Mancha", ha señalado.

El presidente del PP ha añadido que espera que el pleno mande al Gobierno regional a oponerse en todos los órganos correspondientes a este nuevo sistema de financiación y a exigir una financiación justa también para los ayuntamientos, que asumen cada vez más servicios impropios sin recibir mejoras en sus recursos.

Durante la rueda de prensa, Núñez ha vinculado el modelo de financiación con problemas concretos que afectan a la vida diaria de los ciudadanos, como la huelga de médicos de atención primaria en Castilla-La Mancha.

Según el PP, la insuficiencia de recursos para garantizar la carrera profesional sanitaria evidencia las dificultades de mantener servicios públicos de calidad bajo el actual sistema de financiación.

El líder regional del PP ha concluido destacando la necesidad de unidad y coherencia en todas las instituciones. "El Pleno del jueves debe servir para que Castilla-La Mancha deje un mandato claro: todos los representantes de la región, desde el Parlamento hasta cualquier órgano en el que tenga presencia el Gobierno autonómico, deben defender nuestros intereses y rechazar un modelo que perjudica a los ciudadanos", ha finalizado.