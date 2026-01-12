La derecha doblaría en escaños al PSOE en Castilla-La Mancha si Pedro Sánchez convocase ahora las elecciones generales

La suma de PP y Vox doblaría en escaños al PSOE en Castilla-La Mancha si en estos momentos se celebrasen elecciones generales, según una encuesta de SocioMétrica que publica este lunes EL ESPAÑOL.

El fuerte crecimiento nacional del partido liderado por Santiago Abascal se extendería también a nuestra región, donde doblaría sus resultados de 2023 -pasando de 3 a 6 diputados- y obtendría representación en las cinco provincias. Vox capitalizaría los dos diputados que pierde el PP -se quedan en 8- y uno del PSOE, que bajaría de 8 a 7.

En España, el sondeo de SocioMétrica estima la victoria del PP de Alberto Núñez Feijóo con 142 escaños (cinco más de los que tiene en la actualidad), seguido de un PSOE que se desangra por el desgaste y los casos de corrupción, hasta el punto de perder 19 escaños y descender a la barrera de los 102.

Quien recoge los beneficios de este descontento es Vox, que prácticamente dobla los escaños cosechados en 2023 al pasar de 33 a 62 representantes y un apoyo que crece del 12,4 % al 17,9 %.

Vox, disparado

Una tónica general que también se traslada a Castilla-La Mancha, donde Vox mejoraría su mejor resultado histórico superando los 5 diputados que obtuvo en las elecciones generales de 2019.

Como ya ocurriese en las elecciones de hace tres años, el PSOE no ganaría las generales en ninguna de las cinco provincias castellanomanchegos, mientras que el PP pasaría de imponerse en Ciudad Real y Cuenca a solo mantener la hegemonía en Albacete.

En el resto de territorios, se produciría un empate a escaños entre los dos partidos más votados.

Resultados por provincias

En la provincia de Albacete, los cambios de equilibrios son significativos. Aquí, el traspaso de votos no es exclusivo del bloque de la derecha y la vuelta de Vox al Congreso de los Diputados implicaría para el PSOE la pérdida de uno de sus representantes. De esta manera, se pasaría del 2-2 que mantienen PP y PSOE en la actualidad a un 2-1-1 con los 'populares' como primera fuerza.

En el territorio con más votos en juego, Toledo, también se traslada el crecimiento de Vox. En este caso, el sondeo de SocioMétrica apunta a un triple empate a dos diputados entre las tres fuerzas políticas. Si comparamos con el último paso por las urnas, este resultado se traduce en que el PP pierde su tercer escaño, que pasa al partido de Abascal, mientras el PSOE se mantiene.

Una situación que se replica en Cuenca, la provincia con menos votantes, donde por primera vez Vox obtendría un representante que perdería el PP. De esta manera, el equilibrio actual de fuerzas -PP (2) y PSOE (1)- pasaría a un triple empate con un diputado para cada partido.

Por lo demás, las piezas de Ciudad Real y Guadalajara no se moverían respecto a las últimas elecciones. En Ciudad Real, PP y PSOE empatarían con 2 escaños y aguantarían el envite de Vox, que se mantiene en uno, mientras que en la provincia guadalajareña seguiría habiendo un diputado del PP, otro del PSOE y otro de Vox.

Entre el 7 y el 10 de enero

Este sondeo se ha realizado sobre 1.300 encuestas a españoles con derecho a voto entre los días 7 y 10 de enero, unos días en los que el Gobierno de Sánchez llegó a un acuerdo con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para presentar al resto de las comunidades un nuevo sistema de financiación autonómica que mantendría la ordinalidad sólo para Cataluña, que sería la tercera comunidad autónoma que más aportaría a la caja común y también la tercera a la que más recursos retornarían.

Este sistema, con el que Sánchez cumple el compromiso de financiación singular para Cataluña adoptado con ERC a cambio de su apoyo para que Salvador Illa se convirtiese en presidenta de la Generalitat en el verano de 2024, ha causado el rechazo generalizado en las comunidades autónomas gobernadas por el PP y también en Castilla-La Mancha, único territorio donde el PSOE mantiene una mayoría absoluta autonómica.

Incluso, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, llegó a asegurar el pasado viernes que prefería que "hablen los españoles y lo hagan muy claro", en alusión a un adelanto electoral, antes de que "decidan los que quieren romper España" .

Ficha técnica:

Se han realizado 1.300 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 7 y 10 de enero de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, censo provincial, nivel de estudios y recuerdo de voto. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97 %. No procede error maestral ni nivel de confianza por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error en +-3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica (Instituto de Estudios Sociales S.L), miembro de Insight Analytics y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.