Page ve "una ofensa" la nueva financiación de Sánchez y ERC: "Es el mayor ataque a la igualdad de los españoles"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de "doloroso", "intolerable" e "inconcebible" el nuevo modelo de financiación autonómica presentado este viernes por el Gobierno de Pedro Sánchez tras haberlo pactado con ERC. Se trata, a su juicio, del "mayor ataque a la igualdad de los españoles" y ha dicho que solo lo habría esperado "de la derecha más reaccionaria".

Además, aunque ha defendido que "el modelo que hoy se plantea no tiene viabilidad" debido a que no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso, ha advertido de que si saliese adelante supondría un "suicidio político" para el PSOE, ya que traiciona los principios progresistas del partido, aceptando un sistema en el que las comunidades que más aportan acaben siendo las que más reciben.

De hecho, ha insinuado que deberían convocarse elecciones generales antes de aprobarse este nuevo modelo. "Sobre esto deben opinar todos los españoles. Ya está bien de barrer siempre para los mismos, ya está bien", ha señalado en referencia a los independentistas.

Page, durante una intervención tras inaugurar un nuevo centro de salud en Alcoba de los Montes (Ciudad Real), ha dejado claro que no piensa respaldar "bajo ningún concepto" la propuesta impulsada por el Ministerio de Hacienda, que ha sido presentada este viernes por María Jesús Montero un día después de que Sánchez recibiese en la Moncloa al líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Es intolerable que en España se pacte el modelo de financiación de todos con unos independentistas y luego se sirva el plato frío al resto", ha asegurado Page. En este contexto, el barón castellanomanchego también ha deslizado una crítica directa al presidente del Gobierno. Lo ha hecho al referirse al "interés personal" que, en su opinión, hay detrás de una propuesta pactada únicamente con Junqueras.

Argumentos "ininteligibles y caóticos"

El jefe del Ejecutivo regional ha cargado además contra la forma en la que Montero ha presentado la propuesta. "Hoy hemos tenido que escuchar por primera vez argumentos ininteligibles y caóticos para intentar explicar lo inexplicable", ha señalado, en referencia a un modelo que, según ha denunciado, no se ha negociado con las comunidades autónomas.

Page ha insistido en que el rechazo va más allá del impacto que pueda tener el futuro reparto en Castilla-La Mancha. "No lo vamos a aceptar, no solo como región afectada, sino porque es echar a la basura decenas de años de pelea por la progresividad fiscal", ha afirmado. Y ha añadido: "Que pague más el que más tiene, pero no para que se lleve más el que más tiene".

También ha cuestionado los mecanismos correctores del modelo y la creación de fondos específicos. Ha hablado de "fondos de limosnas" y los ha calificado como "una ofensa a los valores progresistas que se han defendido en este país durante mucho tiempo".

