Llega la borrasca Goretti a Castilla-La Mancha: Aemet alerta de rachas de viento de hasta 70 km/h en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes avisos amarillos en Castilla-La Mancha por fenómenos meteorológicos adversos, por fuertes rachas de viento en la provincia de Albacete y por nieblas en Cuenca y Guadalajara.

En el caso de Albacete, el aviso amarillo por viento permanecerá activo hasta las 16:00 horas en las comarcas de Hellín y Almansa, La Mancha albaceteña y las sierras de Alcaraz y Segura, donde se prevén rachas del oeste que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Por su parte, Cuenca y Guadalajara estarán en aviso amarillo por niebla, con una visibilidad que podría reducirse hasta los 200 metros, especialmente durante las primeras horas del día y en áreas de montaña, en el entorno del Sistema Ibérico.

Según la Aemet, los cielos en la región permanecerán nubosos o cubiertos al inicio de la jornada, con tendencia a abrirse claros a lo largo del día, aunque la nubosidad será más persistente en las zonas montañosas del este. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas, más probables en áreas de montaña, que remitirán por la tarde.

Temperaturas

La cota de nieve se situará inicialmente por encima de los 1.800 metros, descendiendo hasta los 1.000-1.200 metros, mientras que se esperan heladas débiles en cotas altas del nordeste de la comunidad.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán de forma generalizada, mientras que las máximas descenderán en las sierras de Alcaraz y Segura y subirán en el resto de la región, con ascensos localmente notables en Guadalajara.

Así, las capitales registrarán mínimas de 3 grados en Cuenca y Guadalajara, 5 en Albacete y Ciudad Real y 6 en Toledo, mientras que las máximas oscilarán entre los 9 grados en Cuenca y los 13 en Toledo.

Este episodio meteorológico se enmarca en el paso del temporal provocado por la borrasca Goretti, que afecta a buena parte del país y está dejando viento fuerte, precipitaciones y un descenso de la cota de nieve, especialmente en la mitad norte y el tercio oriental peninsular.