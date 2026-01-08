Rubén Rufo será el jefe de gabinete de José Pablo Sabrido como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha

El toledano Rubén Rufo será el nuevo jefe de gabinete de José Pablo Sabrido al frente de la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, después de que este miércoles fuera nombrado por el Consejo de Ministros en sustitución de Milagros Tolón, que dejó el cargo para ponerse al frente del Ministerio de Educación Formación Profesional y Deporte.

Rufo fue la mano derecha de Tolón durante su segundo mandato como alcaldesa de Toledo, desempeñando el cargo de jefe de gabinete. Actualmente ejercía como técnico del grupo socialista del Ayuntamiento toledano y secretario de Organización del partido.

De esta forma, la Delegación del Gobierno queda dirigida por dos hombres de la máxima confianza de Milagros Tolón.

Natural de El Torrico (Toledo), es licenciado en Humanidades y ha ejercido como profesor en el Colegio Cristóbal Colón de Talavera de la Reina.

Por el momento, se desconoce cuál va a ser el futuro de Paco Rueda, hasta ahora jefe de gabinete de Tolón en la Delegación.