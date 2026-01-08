Núñez plantea un "cambio tranquilo" para convertir a Castilla-La Mancha en "eje de crecimiento del sur de Europa"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha propuesto "un cambio tranquilo para la región" y ha asegurado que cuando se convierta en presidente aplicará una verdadera política de reindustrialización, retendrá el talento joven y modernizará el campo, convirtiendo a la comunidad en "el eje de crecimiento del sur de Europa".

Durante un encuentro con medios de comunicación en el restaurante toledano Venta de Aires, el 'popular' ha expresado que Castilla-La Mancha debe decidir "qué futuro quiere", concentrando esfuerzos "en aquellos sectores donde tiene ventajas competitivas".

Para ello, ha propuesto "una reforma fiscal que alivie la carga de las rentas medias, de las pymes y de los autónomos", así como la eliminación de las barreras fiscales, suprimiendo impuestos como sucesiones, donaciones o actos jurídicos documentados.

Para Núñez, "de nada servirá echar a Pedro Sánchez si en Castilla-La Mancha se practica el mismo modelo de gestión socialista". Y ha asegurado que todas las medidas de su programa electoral estarán "pactadas con la sociedad civil.

Ley de suelo

Paco Núñez ha propuesto un "cambio radical" en materia de urbanismo, apuntando hacia un desarrollo logístico e industrial, para lograr que un ayuntamiento "no tarde años en tener un nuevo Plan de Ordenación Municipal y luchar contra una lentitud que paraliza el territorio".

"La normativa urbanística vigente está obsoleta y bloquea la iniciativa privada, lo que reduce la posibilidad de que se construya más vivienda y haya más suelo industrial. Una nueva ley permitiría políticas de crecimiento inmediato para aprovechar las inversiones que vengan a crear riqueza y ganar músculo", ha expresado.

Además, ha abogado porque sea una normativa que "sirva para crear corredores económicos que comuniquen Madrid con el sur, pero creciendo en Castilla-La Mancha".

"Hay que convertir la región en un espacio de creación de oportunidades, reduciendo la fiscalidad y simplificando la burocracia", ha indicado.

Mirando al campo

Por otro lado, Núñez se ha referido a su intención de "garantizar la viabilidad del campo y de la industria agroalimentaria". Para ello, pondrá en marcha "el mayor plan de modernización" del sector primario. Un hecho que tiene que ser compatible con el "crecimiento de las renovables".

"Castilla-La Mancha es un fin en sí mismo. Tenemos que liderar el futuro de transformación dejando atrás la actitud de inercia. Hay que invertir en bienestar como gesto de justicia", ha asegurado, a la vez que ha abogado por recuperar la carrera profesional sanitaria.

Gasto público "más cuidado"

El 'popular' también ha abogado por desarrollar una "estrategia eficaz" de gasto público para que se produzca "una transformación económica que se ha descuidado".

Núñez se ha referido a la información difundida por UGT que asegura que la pobreza energética ha experimentado un incremento del 37 % en Castilla-La Mancha en los últimos diez años. A esto ha sumado que "existe un 41 % de población infantil en situación de pobreza".

"La región también cuenta con un desfase abusivo en materia de empleo femenino, una productividad muy baja y un crecimiento económico inferior al del conjunto del país. Y se han perdido miles de talentos jóvenes que se han ido de la comunidad. Esto compromete el futuro y solo es consecuencia de las políticas socialistas de elevado gasto social. La gestión en Castilla-La Mancha es nefasta, cuando no es inexistente", ha lamentado.

Sin embargo, ha valorado a la comunidad como un territorio con recursos y potencial, pero "sin grandes dirigentes que hayan sabido aprovecharla para proyectarse hacia el futuro". Por ello, ha asegurado que al frente de la Junta, planteará "una mejor orientación del gasto y de la inversión".

Pactos con Vox

Por último, ha confirmado que en el caso de que la suma de fuerzas entre su partido y Vox sea suficiente para darle la vuelta a la mayoría absoluta de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, llevará a cabo el acuerdo.

"El PP ya está gobernando con Vox en plazas importantes en cuanto a gobiernos locales y provinciales. Estamos razonablemente satisfechos con esos acuerdos, que se han alcanzado con mucho esfuerzo de entendimiento y pactando líneas políticas que a veces son divergentes", ha sentenciado.