Una nueva borrasca dejará lluvias y fuertes vientos en Castilla-La Mancha desde este jueves: las zonas afectadas

Tras el paso de la borrasca Francis, entre este jueves y el viernes, Goretti experimentará un proceso de ciclogénesis explosiva bajo el chorro polar al sur de las islas británicas, dejando un importante temporal en Europa occidental. En España el impacto será menor, pero dejará rachas fuertes de viento y precipitaciones.

Una ciclogénesis explosiva es un proceso por el que una borrasca se profundiza de forma muy rápida en poco tiempo, dando lugar a impactos adversos asociados al viento, temporal marítimo y lluvias.

Según Meteored, este jueves, las temperaturas subirán de forma generalizada y acusada en la península y Baleares. Sin embargo, las primeras precipitaciones se dejarán ver en Castilla-La Mancha a última hora del día entrando por el noroeste de la comunidad.

Este viernes, habrá lluvias en toda la región, siendo menos probables conforme avanza el fin de semana.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado para este viernes una alerta amarilla por vientos que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora en La Mancha albaceteña y en la zona de Alcaraz y Segura. Asimismo, desde las 21 horas de este jueves habrá avisos por nieblas en Cuenca y Guadalajara.

Previsión del jueves

La Aemet ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha cielos nubosos, con probables brumas y nieblas en amplias zonas de la comunidad.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso generalizado y localmente notable en el Sistema Central, Parameras y sur de Ciudad Real. Las máximas irán en ascenso en la mitad sur, Sistema Central, Parameras y La Mancha, siendo más ligero en el resto.

El ascenso puede ser localmente notable en el Sistema Central, sur de Ciudad Real y las Sierras de Alcaraz y Segura. El viento soplará flojo de dirección suroeste.