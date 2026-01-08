Gutiérrez pide al PP una mesa para "desbloquear" el Estatuto de Castilla-La Mancha tras nuevas prórrogas de enmiendas

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha propuesto este miércoles al Partido Popular la creación de una mesa de trabajo conjunta para acelerar la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de la región, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

En rueda de prensa, Gutiérrez ha instado al PP a constituir esta mesa, integrada por los ponentes del Estatuto tanto de las Cortes de Castilla-La Mancha como del Congreso, con el objetivo de pactar enmiendas "consensuadas y coordinadas" durante el mes de enero y permitir que la norma avance su tramitación en febrero.

El dirigente socialista ha pedido explicaciones al presidente del PP regional, Paco Núñez, por las sucesivas prórrogas solicitadas por el grupo popular para presentar enmiendas al texto, la tercera de ellas hasta el próximo mes de febrero.

"Nos encontramos semana tras semana con ampliaciones del plazo cuando se trata de un texto que ya estaba cerrado", ha señalado.

"¿Qué es lo que está pasando en el PP de Génova para estar prolongando los plazos del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha?", se ha preguntado Gutiérrez, quien ha cuestionado cuáles son las enmiendas conflictivas o los aspectos que el PP sigue estudiando desde el pasado mes de noviembre.

Incorporar enmiendas

El nuevo Estatuto de Autonomía fue aprobado en mayo del pasado año en las Cortes regionales con el respaldo de PSOE y PP, que consensuaron el texto, y posteriormente el Congreso de los Diputados dio el visto bueno a su toma en consideración, al tratarse de una ley orgánica.

En la actualidad, la norma se tramita en la Comisión Constitucional del Congreso, donde pueden incorporarse enmiendas. Según ha explicado Gutiérrez, la tercera ampliación del plazo de enmiendas impide iniciar los trabajos de la ponencia hasta la primera semana de febrero, lo que está ralentizando el proceso.

Por ello, ha insistido en la necesidad de abrir en enero una mesa de negociación para desbloquear la situación. El secretario de Organización del PSOE regional ha subrayado que el nuevo Estatuto "nace del consenso" y ha defendido la urgencia de su aprobación, al tratarse, ha dicho, de “el Estatuto más social de toda España”, que debe ser una prioridad legislativa.

Asimismo, ha apuntado a que los recientes resultados electorales en Extremadura y la relación del PP con Vox podrían estar influyendo de forma colateral en el retraso de su tramitación.

Bloqueo institucional

Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez durante un acto para los medios de comunicación celebrado en Toledo esta mañana, ha defendido que la ampliación de los plazos no responde a una voluntad de bloqueo, sino al calendario administrativo del Congreso de los Diputados.

Según ha señalado, la presidenta de la Cámara Baja ha decretado el cierre del Congreso durante el periodo no lectivo, lo que implica que los plazos administrativos no vuelven a correr hasta el mes de febrero, por lo que consideran "injustificado" que el PSOE responsabilice al PP de una paralización que depende de la propia institución parlamentaria.

En este contexto, el líder del PP regional ha subrayado que es el "mayor interesado" en que el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha salga adelante, al considerar que es la base de su proyecto político para un "nuevo tiempo" en la región.

Ha insistido en que ninguna otra propuesta política tiene tanto interés en su aprobación, ya que el desarrollo normativo y las reformas que plantea para los próximos años se sustentan precisamente en el nuevo Estatuto, concebido como una herramienta para impulsar un cambio de futuro en la comunidad autónoma.