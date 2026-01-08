Hasta cinco días sin trabajar: así será el próximo puente que se celebre en Castilla-La Mancha este 2026

Imagen de un hombre descansando en un sofá y un calendario de fondo.

Este jueves 8 de enero marca la vuelta a la rutina de una gran parte de los trabajadores en España tras las vacaciones de Navidad y del Día de Reyes, especialmente frías este año. Pese a ello, muchos ya están pensando en el próximo periodo festivo.

El calendario laboral 2026 en Castilla-La Mancha permitirá disfrutar de cinco puentes a lo largo del curso, uno de ellos de hasta cinco días. El Diario Oficial regional (DOCM) establece como festivos autonómicos el Lunes de Pascua (6 de abril) y el Corpus Christi (4 de junio), que sustituyen al Día de Castilla-La Mancha (31 de mayo) y al Día de la Constitución (6 de diciembre), que caerán en domingo.

Si tenemos en cuenta que el jueves 2 (Jueves Santo) y el viernes 3 de abril (Viernes Santo) son días de descanso laboral de carácter nacional, los castellanomanchegos gozarán de cinco días de vacaciones (2, 3, 4, 5 y 6 de abril) en plena Semana Santa.

Además, como novedad este 2026, el festivo del Día de Todos los Santos se trasladará del domingo 1 de noviembre al lunes 2 de noviembre, propiciando otro puente.

Festivos en Castilla-La Mancha

Los trabajadores contarán este curso con hasta 14 días festivos, de los cuales 12 serán de carácter nacional o autonómico y dos los fijará cada ayuntamiento como descansos locales. De esta forma, el listado completo de Castilla-La Mancha en 2026 es el siguiente:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo (nacional). Martes 6 de enero: Epifanía del Señor / Reyes Magos (nacional) Jueves 2 de abril: Jueves Santo (nacional, excepto Cataluña y Comunidad Valenciana). Viernes 3 de abril: Viernes Santo (nacional). Lunes 6 de abril: Lunes de Pascua (autonómico). Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (nacional). Jueves 4 de junio: Corpus Christi (autonómico) Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen (nacional). Lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España (nacional). Lunes 2 de noviembre: en sustitución del Día de Todos los Santos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (nacional). Viernes 25 de diciembre: Navidad (nacional).

Más allá de estos, los ayuntamientos establecerán dos días festivos locales según sus tradiciones y celebraciones propias. Todo ello hará que el calendario laboral de 2026 en Castilla-La Mancha cuente con cinco puentes debido a la favorable ubicación de la Fiesta Nacional, la Navidad, el Día del Trabajo, Jueves y Viernes Santo y el traslado del festivo del Día de Todos los Santos.

Entre todos, destaca el "megapuente" de cinco días de Semana Santa que será el primer puente que disfrutarán los castellanomanchegos.