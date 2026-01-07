Optimismo en el PP de Castilla-La Mancha por una encuesta que da a Paco Núñez la presidencia de la Junta con el apoyo de Vox

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha valorado de manera positiva una encuesta publicada este mismo miércoles en la que la suma de su partido y Vox daría la presidencia de la Junta a Paco Núñez.

La número dos de los 'populares' en la región ha puntualizado que este sondeo "constata que el cambio político se va a producir" de cara a las elecciones autonómicas de la primavera de 2027.

"Estos datos no son casualidad ni una anécdota, sino una fotografía fiel del momento político que vive Castilla-La Mancha", ha asegurado además de enfatizar que "en Castilla-La Mancha cada vez más ciudadanos perciben que el Gobierno del Partido Socialista en nuestra tierra está agotado".

Agudo ha interpretado que en estos momentos, Page y su Gobierno "ya han dado todo lo que tenía que dar por Castilla-La Mancha", un rédito que por otra parte ha analizado como muy exiguo para "las enormes oportunidades que tiene la región".

El sondeo publicado por El Debate otorga la victoria al PSOE de Page con un 40,5 % de los votos en unos hipotéticos comicios autonómicos, una cifra que sin embargo le deja en una horquilla como máximo de 16 escaños, a uno de la mayoría absoluta. Por su parte, la suma de PP y Vox ascendería a 17 ó 18 diputados.

Agudo ha destacado que no se trata de "una encuesta cualquiera", sino de un estudio realizado por la empresa demoscópica Target Point "solvente y constatada", cuya fiabilidad "ha quedado demostrada en las recientes elecciones autonómicas de Extremadura".

Año preelectoral

Por lo demás, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha ha proyectado 2026 como un "año preelectoral" donde el cambio político "sería hoy una realidad".

“En 2027 se celebrarán elecciones autonómicas y para ese entonces estamos trabajando para tener un partido preparado, un partido engrasado, un partido que sea esa alternativa de Gobierno que tanto están reclamando los ciudadanos de nuestra tierra”, ha sentenciado.

Y es que tras más de una década de Page en el Gobierno ha dibujado Castilla-La Mancha como una comunidad autónoma "atrapada en un techo de cristal que está impidiendo su avance" en la que Page "tapona el crecimiento de nuestra tierra, se conforma con la mediocridad y ha renunciado desde hace tiempo a liderar un proyecto para Castilla-La Mancha".