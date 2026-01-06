Alerta roja por frío extremo y mínimas de -14 ºC en esta zona de Guadalajara: la Junta inicia el Meteocam

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este miércoles 7 de enero aviso de nivel rojo de "peligro extraordinario" por frío en la zona de Parameras de Molina (Guadalajara) donde se esperan mínimas de hasta - 14 grados.

Ante tal predicción, el Gobierno de Castilla-La Mancha activará a las 21:00 horas de este martes 6 de enero el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en Fase de Alerta - Situación Operativa 0 para la provincia de Guadalajara.

La dirección del METEOCAM ha decretado la activación tras valorar el aviso de nivel rojo que afecta a Parameras con inicio a las 21:00 horas de hoy y finalización a las 9:00 horas de este miércoles 7 de enero.

🔴 AVISO ROJO | Parameras de Molina (Guadalajara)



🌡️Temperaturas mínimas inferiores a -14 ºC. Peligro extraordinario.



⌚️Aviso en vigor entre las 21:00 del martes 6 y las 08:59 del miércoles 7 de enero.



⚠️ Mantente informado y consulta los avisos en vigor en nuestra web y app. pic.twitter.com/UBupmbnFHR — AEMET (@AEMET_Esp) January 6, 2026

Por otro lado, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca estarán en alerta amarilla por frío, concretamente las comarcas de La Alcarria y Serranía de Guadalajara, Serranía de Cuenca, Alcaraz y Segura, Hellín Almansa y La Mancha albaceteña en Albacete, y La Mancha de Ciudad Real.

Las mínimas rondarán entre los -6 ºC , en el caso de Guadalajara y Cuenca, y los -4 ºC, en el resto de la región.

La cota de nieve será muy baja al principio (300 - 500 metros) de este episodio meteorológico excepcional y muy baja al principio, tenderá a ir subiendo hasta los 1.000 metros.

El jueves 8 de enero se prevé un ligero aumento de las temperaturas a nivel general y localmente notable en Parameras, este de Toledo y Ciudad Real, dejando valores por encima de los 0 grados. Por su parte, las máximas sufrirán pocos cambios y rondarán entre los 5 y los 10 grados.

A las 9:00 horas de este martes, la Junta ha desactivado el anterior METEOCAM en toda la región tras finalizar los avisos por nieve emitidos por la Aemet. Un plan especial decretado por la entrada de la borrasca Francis y de un frente de origen ártico que ha dejado un total de 48 incidencias por nieve y hielo estos dos últimos días.

Nuevamente, se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernido, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación de frío extremo en la provincia de Guadalajara.