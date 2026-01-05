Cuatro provincias de Castilla-La Mancha estarán en alerta este Día de Reyes por frío y nieve: hasta -10 grados

La borrasca Francis junto a un frente de origen ártico están tiñendo de frío y nieve a la Península en el arranque de 2026. Este martes, Día de Reyes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará alertas por frío y nieve en cuatro de las cinco provincias castellanomanchegas.

Guadalajara será la más afectada, por lo que la zona de Parameras de Molina estará hasta las 8 de la mañana en aviso naranja por temperaturas que podrían alcanzar hasta los -10 grados. Asimismo, la zona de la Serranía estará en alerta amarilla por temperaturas de hasta -6.

En Ciudad Real, La Mancha estará en aviso amarillo por frío, llegando los termómetros a registrar hasta -4 grados. Misma situación que en la Serranía de Cuenca, donde se podrían llegar a los -6 grados.

Por último, en la provincia de Albacete se iniciará un aviso amarillo en La Mancha, Alcaraz y Segura y Hellín y Almansa por temperaturas de hasta -4 grados. Asimismo, en la última comarca se podrían registrar nevadas en cotas entre 300 y 900 metros, con acumulados de hasta dos centímetros.

Previsión del martes

La Aemet ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha intervalos nubosos matinales, especialmente en el nordeste, sin descartar alguna precipitación débil, dispersa y en forma de nieve en las sierras de Guadalajara. Por la tarde habrá cielos poco nubosos.

Las temperaturas irán en ligero descenso en el tercio sur. Se esperan heladas generalizadas débiles, moderadas en la mitad oriental y localmente fuertes en Parameras.

El viento soplará de flojo a moderado con predominio de la componente norte.