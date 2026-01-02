Castilla-La Mancha se prepara para lo más crudo del invierno: habrá nevadas generalizadas a partir del domingo

Castilla-La Mancha se prepara para la llegada de un temporal que podría dejar nevadas generalizadas en cotas bajas a partir del domingo 4 de enero. La alerta parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha informado de una situación meteorológica adversa derivada de la aproximación de la borrasca fría aislada Francis por el oeste y un frente ártico que formará un pasillo de vientos del norte sobre la península.

De cara a este sábado, se espera que con el acercamiento de Francis las precipitaciones comiencen a ganar en intensidad en áreas del extremo suroeste peninsular, donde pueden ser localmente fuertes.

El domingo, la situación empeorará. La interacción de la masa fría ártica hará que las precipitaciones puedan empezar a darse en forma de nieve en cotas bajas de la mitad norte peninsular, pudiendo caer a cualquier cota en puntos del área cantábrica, Ibérica norte, este de la meseta Norte y sistema Central, y por encima de 500-700 metros en la Ibérica sur y área pirenaica.

Lo peor del temporal se espera para el lunes, 5 de enero. Sobre todo en la primera mitad de la jornada, las nevadas más significativas se concentrarían en áreas de la mitad este peninsular, pudiendo caer a cualquier cota en el cuadrante noreste peninsular y este de Castilla- La Mancha, y bajando hasta los 300-500 metros en zonas interiores del centro y norte de la Comunidad Valenciana.

En zonas bajas del este de Aragón y oeste de Cataluña no se descarta que puedan superarse localmente los 5 centímetros. También podrá nevar a cualquier cota en zonas del centro peninsular, si bien aquí se espera que las nevadas sean de carácter débil y por tanto con acumulados menos significativos.

De cara al día 6, la Aemet no puede precisar con total exactitud, pero apunta que las nevadas tenderían a remitir rápidamente en áreas de la mitad este peninsular conforme la borrasca Francis se desplace hacia el Mediterráneo central.

De igual modo, destaca que con la entrada de la masa de origen ártico se producirá un significativo descenso de las temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Nevadas en cotas bajas



❄️ Nevadas en el centro, norte y este de la Península a partir del domingo.



➡️ Nevará en zonas ampliamente pobladas y vías de comunicación importantes, aunque es difícil precisar dónde lo hará más copiosamente.https://t.co/48Lsr8R9TN pic.twitter.com/OK0dRKhRYw — AEMET (@AEMET_Esp) January 2, 2026

De esta forma se espera que las heladas se generalicen en gran parte del interior peninsular durante el lunes 5 y martes 6, siendo moderadas en amplias zonas de las mesetas y localmente fuertes en torno a los principales sistemas montañosos, especialmente del área pirenaica.

Medidas especiales en Albacete y Toledo

Ante estas previsiones, ayuntamientos como los de Albacete y Toledo han informado de la puesta en marcha de medidas especiales.

El Consistorio albaceteño ha activado el Plan de Emergencia Municipal (Platemun). Según la orden de activación firmada por el alcalde, Manuel Serrano, este plan estará activado en fase de alerta desde las 00.00 horas del sábado día 3 "hasta la normalización de la situación meteorológica".

❄️ Activado el Plan de Emergencia Municipal por frío y nevadas en Albacete



⚠️ El Ayuntamiento de Albacete ha activado el Plan de Emergencia Municipal (Platemun) en fase de alerta ante la previsión de una ola de frío y posibles nevadas para los próximos días, según la información… pic.twitter.com/qBa93pHJoP — Ayuntamiento de Albacete (@AytoAlbacete) January 2, 2026

Por ello, todos los servicios municipales implicados deben estar en condiciones de activar sus recursos en caso de necesidad, y se ha dado traslado al Centro de Coordinación Territorial de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El Ayuntamiento, según ha informado en nota de prensa, recomienda a la población evitar los desplazamientos no esenciales, sobre todo en carretera. En casa es conveniente tener reserva de agua, alimentos y medicamentos, y comprobar el funcionamiento de la calefacción.

En caso de coger el coche conviene llevar cadenas y extremar la precaución, conduciendo con velocidad reducida y sin frenazos bruscos, con mucha precaución con las placas de hielo. Los tramos más conflictivos en caso de nevadas cercanos a Albacete son la A-31 en los tramos Albacete-Chinchilla-Bonete y Albacete-La Roda, y la N-301 en el tramo Albacete-Tobarra.

Por su parte, la concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina, ha avanzado que el Ayuntamiento ha hecho acopio de "30.000 kilos de sal que serán distribuidos para evitar la formación de placas de hielo" y así "garantizar la movilidad y la seguridad" en los próximos días.

Del mismo modo, ha precisado que están trabajando en la adquisición de más material de este tipo por si la situación se prolongara más allá del próximo miércoles.