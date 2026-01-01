Arranque helador de 2026 en Castilla-La Mancha: los dos pueblos de la región que han rozado los -8 ºC en Año Nuevo

Castilla-La Mancha ha comenzado 2026 como despidió 2025, con intensas heladas y gélidas temperaturas que se han desplomado hasta rozar los -8 ºC en algunos puntos de la provincia de Guadalajara.

Los dos municipios que han amanecido en Año Nuevo con los registros más bajos han sido dos habituales en este tipo de clasificaciones, Molina de Aragón y Sigüenza. En ambos lugares, el mercurio ha reflejado -7,8 ºC poco después de las 8:00 horas.

Pero este frío arranque de año no solo se ha notado en estos dos puntos de la provincia. En El Pedregal, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha recogido un registro de -5,3 ºC a las 8:40 y en Brihuega de -4,5 ºC a las 6:40.

Ya fuera de Guadalajara, la quinta temperatura más baja del día la ha marcado Tembleque (Toledo) con -4,4 ºC a las 6:40 horas.

Previsión

De cara este primer día del año, la previsión marca intervalos de nubes altas con nubosidad baja acompañada de brumas y nieblas matinales en la mitad sur de Cuenca, en Albacete, en las Manchas de Toledo y Ciudad Real y en los valles del Tajo y del Guadiana a primera hora de la mañana.

Con el paso de las horas, se prevé un aumento progresivo para quedar nuboso o cubierto al final del día. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el extremo occidental de Toledo y en el noroeste de Ciudad Real al final del día.

Las temperaturas mínimas irán en aumento en el extremo oriental de Cuenca y de Albacete y con cambios ligeros en el resto. En cuanto a las máximas, también ascenderán en la Mancha y descenderán en la Serranía de Cuenca, sierras de Segura y Alcaraz y en el valle del Tajo y con cambios ligeros en el resto.

Se esperan algunas heladas, menos probables en el extremo occidental, en las sierras del sur de Ciudad Real, y en el sureste de Albacete y más frecuentes e intensas en la mitad norte de la región, donde podrían ser localmente moderadas en cotas altas.

Las temperaturas oscilarán entre 0 y 10 grados en Albacete, entre -1 y 8 en Ciudad Real, entre -1 y 10 en Cuenca, entre -1 y 8 en Guadalajara, y entre 0 y 9 en Toledo.