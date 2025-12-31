El PP acusa a Page de olvidar la "gestión" de Castilla-La Mancha y dice que fía su "supervivencia" a que siga Pedro Sánchez

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha cargado este miércoles contra el presidente regional, Emiliano García-Page, y ha asegurado que en su mensaje institucional de Año Nuevo ha vuelto a demostrar que la comunidad autónoma está "atada perpetuamente a Sánchez".

Agudo ha exigido al dirigente socialista "menos retórica partidista y más resultados para nuestra región" y ha lamentado que, tras el discurso emitido al mediodía de este miércoles, haya quedado patente que Page es "incapaz de defender los intereses de Castilla-La Mancha frente al Gobierno de Pedro Sánchez".

Según la dirigente popular, el presidente regional continúa instalado en la retórica partidista y en las consignas de partido, en lugar de ofrecer una gestión "valiente y eficaz" para los ciudadanos de la región.

Mensajes en clave interna

La secretaria general del PP-CLM ha criticado que Page haya dedicado buena parte de su intervención a lanzar mensajes en clave interna del PSOE, lo que, a su juicio, evidencia que le preocupa más su partido que Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha señalado que no ha trasladado "ni una sola solución" a colectivos como agricultores, autónomos, jóvenes o familias.

"Sus palabras demuestran que sigue fiando su supervivencia política a los titulares y a su dependencia de que siga Sánchez, y no a su gestión ni a un proyecto económico o social coherente", ha valorado Agudo.

Ninguna propuesta

La portavoz parlamentaria de los populares ha considerado "especialmente grave" que el presidente regional no haya anunciado ninguna propuesta concreta para mejorar la competitividad de Castilla-La Mancha, frenar la despoblación, reducir las listas de espera sanitarias o reactivar el empleo y el crecimiento económico.

A su juicio, el mensaje de Año Nuevo ha sido una repetición de "eslóganes vacíos", con un tono "paternalista y condescendiente" que, según ha subrayado, no merecen los castellanomanchegos.

Agudo ha reprochado además que Page evite asumir responsabilidades y siga recurriendo a discursos en clave partidista, mientras, ha añadido, los ciudadanos sufren las consecuencias de vivir en una región "estancada, con oportunidades perdidas y con expectativas rotas".

El mensaje de Page

Las críticas del PP llegan después de que Emiliano García-Page haya centrado su mensaje de Año Nuevo en un llamamiento a evitar la confrontación política y social, pidiendo a los ciudadanos no "seguirle el juego a los políticos que crean la crispación" para "esconder sus miserias".

En su intervención, el presidente regional ha defendido valores como la "estabilidad", la "moderación", la "sensatez" y el "sentido común" que, según ha afirmado, se respiran en Castilla-La Mancha frente al clima político nacional.

Page ha reivindicado además la identidad de la región dentro de España, asegurando que los castellanomanchegos saben que son "españoles, con mucho orgullo", y ha advertido de que Castilla-La Mancha no pretende más, pero tampoco consiente menos, comprometiéndose a combatir cualquier intento de privilegios que perjudique al conjunto.