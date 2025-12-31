Confirmado por el Gobierno de Page: fechas y lugares de las oposiciones al Sescam en Castilla-La Mancha

Imagen de archivo de la sede del Sescam en Toledo. Óscar Huertas

El próximo 28 de febrero arrancarán los exámenes de la Oferta de Empleo Público (OEP) del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que cubrirá 5.381 plazas correspondientes a los años 2023 y 2024.

En total serán dos meses de exámenes donde el Sescam no solo pretende cubrir vacantes de médicos facultativos o enfermería, sino que también saca a concurso puestos como peluquero, albañil, responsable de lavandería o planchadora.

Esta es la relación exacta de fechas y lugares de exámenes publicada este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM):

Personal facultativo FEA Análisis Clínicos – Libre/Discapacidad general – 28/02/2026 – 11:00 – Toledo. ​FEA Bioquímica Clínica, Cirugía Plástica, Farmacia Hospitalaria, Geriatría, etc. – 01/03/2026 – 11:00 – Toledo. FEA Alergología, Angiología y Cirugía Vascular, Aparato Digestivo, Cardiología, etc. – 07/03/2026 – 11:00 – Toledo. FEA Anestesiología y Reanimación, Cirugía Oral y Maxilofacial, Pediatría, etc. – 08/03/2026 – 11:00 – Toledo. Farmacéutico/a de Atención Primaria, FEA Neurofisiología Clínica, Médico/a de Familia, Odontoestomatólogo/a – 15/03/2026 – 11:00 – Toledo. FEA Neurocirugía, Urología – 19/04/2026 – 11:00 – Toledo. FEA Obstetricia y Ginecología – 25/04/2026 – 11:00 – Toledo. Médico/a Urgencias Hospitalarias, Pediatra AP – 26/04/2026 – 11:00 – Toledo.

Diplomado/Grado sanitario Enfermero/a inspector, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, EIR Trabajo y Salud Mental – 14–15/03/2026 – Toledo. Enfermero/a – 21/03/2026 – 11:00 – Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo (distintos centros en cada ciudad). Logopeda – 19/04/2026 – 11:00 – Toledo. Matrona (Enfermería Obstétrico‑Ginecológica) – 25/04/2026 – 11:00 – Toledo.

Técnico sanitario Técn. Sup. Anatomía Patológica, Medicina Nuclear, Higienista Dental – 21/03/2026 – 11:00 – Toledo. Técn. Sup. Laboratorio, Radioterapia – 22/03/2026 – 11:00 – Toledo. Técn. Sup. Radiodiagnóstico – 19/04/2026 – 11:00 – Toledo. TCAE (Cuidados Auxiliares de Enfermería) – 14/03/2026 – 11:00 – Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.