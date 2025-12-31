Imagen de archivo de la sede del Sescam en Toledo.

Confirmado por el Gobierno de Page: fechas y lugares de las oposiciones al Sescam en Castilla-La Mancha

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado los detalles de una convocatoria que cubrirá 5.381 plazas que además de médicos o enfermeras también incluye a administrativos o personal de mantenimiento.

Publicada

El próximo 28 de febrero arrancarán los exámenes de la Oferta de Empleo Público (OEP) del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que cubrirá 5.381 plazas correspondientes a los años 2023 y 2024.

En total serán dos meses de exámenes donde el Sescam no solo pretende cubrir vacantes de médicos facultativos o enfermería, sino que también saca a concurso puestos como peluquero, albañil, responsable de lavandería o planchadora.

Esta es la relación exacta de fechas y lugares de exámenes publicada este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM):

Personal facultativo

FEA Análisis Clínicos – Libre/Discapacidad general – 28/02/2026 – 11:00 – Toledo.

​FEA Bioquímica Clínica, Cirugía Plástica, Farmacia Hospitalaria, Geriatría, etc. – 01/03/2026 – 11:00 – Toledo.

FEA Alergología, Angiología y Cirugía Vascular, Aparato Digestivo, Cardiología, etc. – 07/03/2026 – 11:00 – Toledo.

FEA Anestesiología y Reanimación, Cirugía Oral y Maxilofacial, Pediatría, etc. – 08/03/2026 – 11:00 – Toledo.

Farmacéutico/a de Atención Primaria, FEA Neurofisiología Clínica, Médico/a de Familia, Odontoestomatólogo/a – 15/03/2026 – 11:00 – Toledo.

FEA Neurocirugía, Urología – 19/04/2026 – 11:00 – Toledo.

FEA Obstetricia y Ginecología – 25/04/2026 – 11:00 – Toledo.

Médico/a Urgencias Hospitalarias, Pediatra AP – 26/04/2026 – 11:00 – Toledo.

Diplomado/Grado sanitario

Enfermero/a inspector, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, EIR Trabajo y Salud Mental – 14–15/03/2026 – Toledo.

Enfermero/a – 21/03/2026 – 11:00 – Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo (distintos centros en cada ciudad).

Logopeda – 19/04/2026 – 11:00 – Toledo.

Matrona (Enfermería Obstétrico‑Ginecológica) – 25/04/2026 – 11:00 – Toledo.

Técnico sanitario

Técn. Sup. Anatomía Patológica, Medicina Nuclear, Higienista Dental – 21/03/2026 – 11:00 – Toledo.

Técn. Sup. Laboratorio, Radioterapia – 22/03/2026 – 11:00 – Toledo.

Técn. Sup. Radiodiagnóstico – 19/04/2026 – 11:00 – Toledo.

TCAE (Cuidados Auxiliares de Enfermería) – 14/03/2026 – 11:00 – Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Gestión y servicios

Grupo Técnico y otros (Téc. Sup. TI, etc.) – 08/03/2026 y 14–15/03/2026 – Toledo.

Técnicos, oficios y trabajadores sociales (trabajador social, cocinero, calefactor, fontanero, conductor, etc.) – 22/03/2026 y 18–19/04/2026 – Toledo.

Celadores – 18/04/2026 – 11:00 – Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Grupo Auxiliar Administrativo – 25/04/2026 – 11:00 – Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Pinches – 25/04/2026 – 11:00 – Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.