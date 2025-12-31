Castilla-La Mancha despide 2025 con temperaturas bajo cero: los termómetros se desploman por debajo de los -5 grados

Castilla-La Mancha despide 2025 con frío, hielo y niebla engelante producto de esta combinación de factores atmosféricos. Este es el paisaje que deja el último amanecer del año en una región donde las temperaturas han llegado a desplomarse por debajo de los -5 ºC.

Según los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el registro más bajo recopilado en la comunidad autónoma se ha producido en Salvacañete (Cuenca) a las 5:10 horas de la mañana y ha alcanzado los -5,2 ºC.

Y es que la provincia de Cuenca ha sido la más castigada por el frío en estas primeras horas del día. Tras Salvacañete, la segunda temperatura más baja se ha producido en Osa de la Vega (-4,4 ºC a las 7:50 horas) y la tercera en Mira (-4 ºC a las 4:40 horas).

Brihuega (Guadalajara) ha experimentado -3,6 ºC a las 8:00 horas y Nerpio (Albacete) ha llegado a los -3,5 ºC a las 6:50 horas.

Previsión

Por lo demás, la previsión de la Aemet para este miércoles, último día de 2025, apunta a la formación de intervalos de nubes bajas matinales acompañadas de brumas y nieblas más frecuentes en el oeste de Toledo, Ciudad Real, y en La Mancha, que disminuirán a poco nuboso o despejado por la tarde, y nubes bajas vespertinas en el este de Cuenca y Albacete acompañadas de brumas y nieblas dispersas.

Las temperaturas irán en descenso, poco acusado en las mínimas en el tercio occidental y en las máximas en el sur. Las mínimas se alcanzarán al final del día en el oeste y noreste de la región. Además habrá heladas débiles en amplias zonas de La Mancha y en el noreste, localmente moderadas en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico, y dispersas en zonas altas del resto con viento flojo variable.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 10 grados en Albacete, entre los 1 y los 11 en Ciudad Real, entre -1 y 10 grados en Cuenca, entre 1 y 11 grados en Guadalajara y entre 1 y 11 grados en Toledo.