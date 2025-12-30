Los técnicos de mantenimiento de la línea de AVE que pasa por Brihuega se quejan de unas "nóminas difíciles de entender"

Los trabajadores del servicio del mantenimiento de la línea de alta velocidad ferroviaria (AVE) Madrid-Calatayud se concentrarán al mediodía de este martes 30 de diciembre a las puertas de su centro de trabajo en Brihuega (Guadalajara). La plantilla inició la huelga el pasado día 18 sin que aún se haya producido ningún acuerdo con la empresa concesionaria.

Los trabajadores han denunciado la falta de avances en la negociación y han subrayado que, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de las movilizaciones, no se ha producido un acercamiento. Desde el comité de empresa se ha insistido en que la concentración pretende visibilizar una situación que consideran enquistada y para la que no descartan nuevas movilizaciones.

Los representantes sindicales sostienen que han mostrado disposición al diálogo y han reiterado su queja por el impago de pluses por penosidad, toxicidad y ruido; por la falta de actualización de las tablas salariales; por la no remuneración de habilitaciones obligatorias para trabajar en la vía y por la emisión de "nóminas difíciles de entender".

El origen de la huelga está en el incumplimiento, según denuncian los trabajadores, de la ley de subrogación. Esta norma obliga a la empresa que asume un contrato público a mantener las mismas condiciones laborales y salariales de la plantilla procedente de la contrata anterior.

"Nadie se ha puesto en contacto con nosotros; si no hay un acuerdo inmediato, vamos a seguir movilizándonos", ha explicado Asier Salazar, delegado sindical de UGT y miembro del comité de huelga en declaraciones recogidas por Europa Press.

La huelga comenzó el 18 de diciembre y ha afectado al personal encargado del mantenimiento de una infraestructura clave dentro de la red de alta velocidad. Aunque el servicio ferroviario ha permanecido en funcionamiento, la movilización ha incidido en las condiciones laborales de la plantilla de UT Bases Brihuega Calatayud, una subcontrata de Adif, adjudicataria del mantenimiento de este tramo ferroviario.

Así, la concentración de este martes se producirá en un contexto de creciente preocupación entre la plantilla por la falta de avances. Los trabajadores confían en que este último día de huelga sirva para reactivar el diálogo y forzar un cambio de escenario. A la espera de que ambas partes encuentren un punto de entendimiento, el conflicto laboral permanece abierto.