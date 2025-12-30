Núñez dibuja un año 2025 "perdido" en Castilla-La Mancha por culpa de un Gobierno "agotado, sin rumbo y sin ideas"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha dibujado 2025 como un año "totalmente perdido" para la región por culpa de un Gobierno regional "agotado, sin rumbo y sin ideas".

El líder 'popular' ha hecho balance del año que va a concluir tras presidir el Comité de Dirección del partido en la sede de Toledo. En este contexto, ha achacado a la "falta de liderazgo, de proyecto y de ambición" del Ejecutivo de Page el "agravamiento" de los problemas que atraviesa la región y "no a la falta de recursos".

“Castilla-La Mancha tiene hoy un Gobierno agotado, sin rumbo y sin ideas, que se limita a gestionar titulares mientras la realidad de miles de familias empeora”, ha precisado en una intervención abierta a los medios de comunicación.

En este sentido, Núñez ha señalado que la región “sigue a la cola en crecimiento económico, renta per cápita y oportunidades”, con una economía que crece por debajo de la media nacional y europea y con una pérdida continuada de poder adquisitivo.

“Estamos 6.000 euros por debajo de la renta media nacional y más de 13.000 de la europea y hemos perdido un 13 por ciento de poder adquisitivo desde que Page gobierna y seguimos alejándonos”, ha agregado.

Pobreza, dependencia y colapso de servicios

En su repaso, ha calificado de “fracaso moral” que "Castilla-La Mancha siga siendo la comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza y exclusión social", con más de 700.000 personas en riesgo y 4 de cada 10 menores creciendo en hogares con dificultades económicas.

Reunión del Comité de Dirección del PP en Castilla-La Mancha.

Del mismo modo, ha denunciado la situación de la dependencia, “con miles de personas esperando durante meses o años una prestación que tienen reconocida, y demasiadas que fallecen sin recibirla”.

“Eso no es un fallo técnico; es un fracaso político y moral”, ha insistido.

En materia sanitaria, se ha referido a las "inaceptables" listas de espera, así como a un panorama de profesionales exhaustos y hospitales saturados.

Por ello, ha lamentado que “no es sanidad de calidad cuando un paciente espera más de 170 días para una operación ni cuando los profesionales trabajan al límite sin reconocimiento ni recursos”.

Jóvenes y familias

Una radiografía de la región a la que ha añadido la situación de las familias que “pagan más y viven peor”, con impuestos elevados, salarios que no crecen y un coste de la vida cada vez más alto. “Los autónomos no aguantan, la mitad abandona antes de los 18 meses y muchos jóvenes no pueden ni plantearse un proyecto de vida”.

Un panorama que no es mucho más halagüeño para la juventud, que ve como "trabajar no garantiza poder independizarse" porque el precio de la vivienda se ha disparado, las ayudas no llegan y no existe una política real de vivienda”.

De otro lado, el presidente de los ‘populares’ en la región ha alertado del abandono del campo, la falta de rentabilidad agraria y la mala gestión del agua, ya que este sector “no necesita discursos, necesita rentabilidad”, ya que “Castilla-La Mancha necesita defender sus recursos hídricos, no utilizarlos como moneda política”.

Además, ha recordado que la región pierde más de 1.000 millones de euros al año por un sistema de financiación autonómica injusto, “un problema del que Page habla mucho pero frente al que no actúa”.

"Incoherencia" de Page

El presidente del PP regional ha vuelto a denunciar la “incoherencia” de Page, por criticar a Sánchez en público a la vez que los ocho diputados castellano-manchegos del PSOE “respaldan todas y cada una de las decisiones clave del sanchismo”.

“Cuando ha tenido la oportunidad de frenar políticas perjudiciales para España y para Castilla-La Mancha, ha mirado hacia otro lado”, ha dicho, al tiempo que ha recordado que “tiene la llave para hacerlo y no la usa”.

Por último, Núñez ha concluido su intervención asegurando que “Castilla-La Mancha merece más ambición, más liderazgo y más futuro”, ya que “2025 podía haber sido un año decisivo, pero no lo ha sido por falta de proyecto, de valentía y de gestión”.

“Esta tierra tiene talento, tiene capacidad y tiene fuerza y solo necesita un gobierno que crea de verdad en ella”, ha sentenciado.