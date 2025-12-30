Los siete pueblos de Castilla-La Mancha que ofrecen viviendas usadas de hasta 100 m² por menos de 55.000 euros

Los tres municipios más baratos de España para comprar una vivienda usada se encuentran en Castilla-La Mancha. Un estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista, ha señalado a las localidades de Almadén, Almodóvar del Campo y Socuéllamos, todas en la provincia de Ciudad Real, como las más económicas. Los precios medios del metro cuadrado en un inmueble de segunda mano alcanzan los 335, 427 y 460 euros, respectivamente.

La tendencia se mantiene en otros puntos de la región. Villacañas, en la provincia de Toledo, también figura como uno de los municipios más asequibles, con un precio medio de 479 euros por metro cuadrado. En la localidad de Argamasilla de Alba, también en Ciudad Real, el coste se estima en 484 euros.

También aparecen en esta clasificación Corral de Almaguer, en la provincia de Toledo, con 513 euros; y La Solana y Herencia, ambas en Ciudad Real, con precios —respectivamente— de 523 y 542 euros.

En total, siete municipios de Castilla-La Mancha se encuentran entre los veinte más baratos de España para comprar vivienda. Los antedichos presentan precios por debajo o en torno a los 55.000 euros por una casa o piso de 100 metros cuadrados. El informe sitúa a la comunidad autónoma en el grupo de regiones con la vivienda más asequible, junto a territorios como Andalucía, Extremadura, Galicia y Murcia.

El estudio también recoge los municipios más baratos de otras comunidades. En la Comunidad Valenciana destaca Ayora (570 euros/m²); en Castilla y León, Villablino (580 euros); y en Cantabria, Campóo de Enmedio (655 euros). El listado de Idealista también incluye la localidad asturiana de Tineo (668 euros), la aragonesa de Caspe (720 euros), la catalana de Móra d’Ebre (747 euros), o la riojana de Alfaro (755 euros).

En cualquier caso, los precios en estas localidades se encuentran muy por encima de los precios registrados en los municipios más baratos de Castilla-La Mancha.