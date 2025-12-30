Castilla-La Mancha recibirá 2026 con temperaturas bajo cero: avisan de intensas heladas y nieblas "engelantes"

Castilla-La Mancha encara la llegada de 2026 bajo un escenario plenamente invernal. Meteored advierte de que Nochevieja y, sobre todo, Año Nuevo estarán marcados por heladas intensas y nieblas persistentes en amplias zonas del interior peninsular, una situación que afectará de lleno a la comunidad autónoma.

Según el análisis de Samuel Biener, climatólogo de Meteored (Tiempo.com), "las heladas ganarán intensidad y extensión en Nochevieja y, especialmente, en Año Nuevo, con temperaturas por debajo de lo habitual y valores cercanos a los −5 °C en zonas del interior". Un contexto térmico que sitúa a Castilla-La Mancha entre las regiones más expuestas al frío.

A este episodio se suman "nieblas localmente persistentes y localmente engelantes", un fenómeno que, tal y como advierte el experto, "puede complicar los desplazamientos por carretera", especialmente durante las primeras horas del día y la noche.

Entre este martes y el jueves se espera una breve estabilización del tiempo en la Península, favorecida por la aproximación de una pequeña dorsal atmosférica. No obstante, Biener subraya que "la circulación seguirá muy ondulada, con una configuración en el Atlántico que podría tener relevancia en los próximos días".

El escenario podría cambiar de forma significativa a partir del viernes. Meteored señala la llegada de una borrasca atlántica por el oeste peninsular, que previsiblemente cruzará España durante el fin de semana. Además, los modelos apuntan a la formación de "un potente bloqueo atmosférico en omega en el Atlántico norte, con altas presiones cerca de Groenlandia", una configuración capaz de generar una notable inestabilidad y ambiente frío.

Nieve

Este patrón favorecería el choque entre aire templado de origen subtropical y masas de aire frío polar o ártico sobre la Península. "Una combinación que en otras ocasiones ha dado lugar a episodios destacados de lluvia y nieve", explica el climatólogo.

Aunque existe incertidumbre sobre la trayectoria exacta de la borrasca, Meteored indica que el fin de semana estará marcado por precipitaciones en gran parte del país. No se descarta, además, "un descenso térmico posterior que permita la aparición de nieve a cotas relativamente bajas hacia el lunes y el día de Reyes", un escenario que podría prolongar el ambiente invernal en Castilla-La Mancha durante los primeros compases de 2026.