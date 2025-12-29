Transportes licita por 1,63 millones la mejora de un tramo de 1,5 kilómetros de la N-502 en un pueblo de Toledo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado el contrato de obras para la mejora de la seguridad viaria en un tramo de un kilómetro y medio de extensión de la carretera N-502, a su paso por el municipio toledano de La Nava de Ricomalillo.

La actuación se desarrollará entre los puntos kilométricos 162,650 y 164,073 y tendrá un presupuesto de licitación de 1,63 millones de euros. Según ha informado Transportes, el anuncio de licitación correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicará en breve.

Desde el departamento que dirige Óscar Puente se ha insistido en el objetivo de la mejora de la seguridad viaria en el tramo mediante el acondicionamiento de las intersecciones de la N-502 con la CM-4171 y con la CM-411 y la ordenación de movimientos en la intersección con la TO-1191.

También se construirán acerados y aparcamientos en los tramos donde no existen, se extenderá capa de mezcla bituminosa fonoabsorbente en todo el tramo, se repondrá la señalización horizontal y vertical y se colocarán radares pedagógicos en los accesos por la N-502, así como semáforos con pulsador en los tres pasos de peatones existentes.

Las obras se completarán con el ajardinamiento e instalación de riego en la glorieta del kilómetro 163,975, parterres y alcorques de la travesía, la reposición de servicios afectados y la instalación de alumbrado público a lo largo del tramo.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 217,51 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Toledo, y que genera un impulso para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.