La Junta llama a vacunarse frente a la gripe ante las reuniones familiares para prevenir ingresos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición de la ciudadanía, exclusivamente durante este lunes 29 de diciembre, un dispositivo especial de 16 puntos de vacunación frente a la gripe repartidos por toda la geografía regional.

Estos centros permanecerán abiertos de forma ininterrumpida hasta las 20:00 horas y están disponibles para la población en general sin necesidad de solicitar cita previa.

La directora general de Cuidados y Calidad del Sescam, Montserrat Hernández, ha explicado desde el Centro de Salud 4 de Cuenca que esta iniciativa busca reforzar la protección en una época de alta movilidad social.

Según ha detallado Hernández, "en estos días de encuentros con amigos y familiares se produce una mayor convivencia con personas vulnerables, mayores o con patologías crónicas", lo que hace que la inmunización sea la herramienta más eficaz para prevenir infecciones y complicaciones respiratorias graves.

Respecto al avance de la campaña, la directora general ha remarcado que la región mantiene "un compromiso claro" con la mejora de las coberturas para evitar ingresos hospitalarios. "Queremos seguir siendo una de las comunidades que consiguen unas de las coberturas más altas a nivel de toda España a nivel de vacunación”, ha señalado

En estos momentos, Castilla-La Mancha registra aproximadamente un 58 % de cobertura en personas mayores de 60 años. Además, ya se han vacunado más de 32.000 niños de entre 6 y 59 meses, lo que eleva el total de dosis administradas en toda la comunidad a cerca de 470.000 vacunas.

En cuanto a los puntos habilitados para esta jornada especial, en la provincia de Albacete se puede acudir al Centro de Especialidades de la calle San Juan en la capital, así como a los centros de salud de Almansa, Caudete, Hellín 2 y Villarrobledo.

Por su parte, en Ciudad Real están operativos el Centro de Salud Ciudad Real III, los de Herencia, Manzanares, La Solana, el centro Barataria de Puertollano, Tomelloso 1 y el Hospital de Valdepeñas en su sala de extracciones.

Finalmente, el dispositivo se completa con el Centro de Salud Cuenca 4, el centro Los Manantiales en Guadalajara, así como el de Buenavista en Toledo capital y el Centro de Salud Río Tajo en Talavera de la Reina.