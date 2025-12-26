Page manda también en las redes sociales: estos son los 10 políticos de Castilla-La Mancha con más seguidores

Varios ciudadanos, en la Feria de Abril de Sevilla, enseñan a Page el selfi que se acaban de hacer. JCCM

La política, también en Castilla-La Mancha, ya no se mide solo en escaños, gobiernos o mayorías parlamentarias. Se cuenta además en seguidores en las redes sociales, en publicaciones que se viralizan y en vídeos breves que buscan atención en un ecosistema cada vez más competitivo. Instagram, Facebook, X y TikTok se han convertido en una extensión del debate público y en un termómetro de influencia.

En ese mapa digital de nuestra comunidad autónoma, el nombre que aparece en lo más alto es el de Emiliano García-Page. El presidente de la Junta de Comunidades y secretario general del PSOE regional lidera con claridad el ranking de políticos castellanomanchegos con mayor seguimiento en redes sociales, con 145.717 seguidores en conjunto.

Su perfil tiene especial fuerza en X, donde suma 57.600, pero mantiene también una comunidad sólida en Facebook (43.000), Instagram (35.000) y TikTok (9.617). Ningún otro dirigente regional se acerca siquiera a estas cifras, con una única excepción en TikTok.

Rodríguez y Mariscal, podio

A bastante distancia, pero en una segunda posición consolidada, aparece Isabel Rodríguez. La actual ministra de Vivienda, exportavoz del Gobierno y exalcaldesa socialista de Puertollano ha trasladado su proyección nacional a las redes, donde reúne 58.863 seguidores. Su principal fortaleza está en X (33.100), una red especialmente política, aunque mantiene presencia en Instagram (14.500), Facebook (10.000) y TikTok (1.263).

El tercer puesto es para Manuel Mariscal, diputado nacional de Vox por Toledo y uno de los cerebros de la estrategia digital del partido. No es casualidad que su peso esté casi exclusivamente en X, donde alcanza los 45.100 seguidores, a los que suma 11.700 en Instagram. En total, 56.800, sin perfiles activos en Facebook ni TikTok, en una apuesta clara por la confrontación y el mensaje político directo.

La lista da paso después a Carmen Riolobos, senadora del PP por Toledo y veterana dirigente talaverana, que demuestra que la experiencia política también encuentra espacio en las nuevas plataformas. Riolobos suma 49.803 seguidores y destaca de manera especial en TikTok, donde alcanza los 15.800, la cifra más alta entre los políticos castellanomanchegos en esta red especialmente utilizada por los más jóvenes. Le acompañan 20.700 en Instagram, 6.592 en Facebook y 6.711 en X.

Muy cerca aparece Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha y líder regional de la oposición. Núñez reúne 49.746 seguidores, con una presencia especialmente sólida en Facebook (23.000) e Instagram (13.100), además de 10.100 en X y 3.546 en TikTok. Un perfil más institucional, que busca mantener el pulso diario con su electorado.

En sexta posición figura la socialista Milagros Tolón, recién nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, tras una larga etapa como alcaldesa de Toledo y como delegada del Gobierno en la región. Tolón alcanza los 47.905 seguidores, con 22.000 en Facebook, 12.900 en Instagram, 11.800 en X y 1.205 en TikTok, reflejo de una trayectoria que combina gestión local, autonómica y ahora nacional.

El ámbito municipal irrumpe con fuerza a partir de ahí. Carlos Velázquez, actual alcalde de Toledo y presidente provincial del PP toledano, suma 26.640 seguidores, con especial peso en Instagram (11.800) y Facebook (9.339), además de 2.940 en X y 2.561 en TikTok.

Le sigue Rosa Romero, diputada nacional del PP por Ciudad Real y exalcaldesa de la capital, con 25.609 seguidores. Su perfil destaca en X (11.200), sin descuidar Facebook (7.785), Instagram (5.529) y TikTok (1.095).

Muy cerca aparece Manuel Serrano, alcalde 'popular' de Albacete desde 2023 y responsable de la ciudad más poblada de Castilla-La Mancha. Serrano reúne 25.015 seguidores, repartidos entre 10.000 en Instagram, 9.241 en Facebook, 3.806 en X y 1.968 en TikTok.

Cierra el ranking Ana Guarinos (PP), alcaldesa de Guadalajara desde 2023, con 18.790 seguidores. Facebook es su principal altavoz (9.794), seguida de Instagram (5.248), X (2.393) y TikTok (1.355).