Los castellanomanchegos gastarán 21,56 euros de media por persona en la Lotería del Niño 2026: datos por provincias

Loterías y Apuestas del Estado ha puesto a la venta en Castilla-La Mancha un total de 226.296 billetes para el sorteo del Niño del próximo 6 de enero, lo que equivale un gasto medio de 21,56 euros por persona. Un gasto que estará por encima de la media nacional situada en 18,77 euros por persona.

Al igual que ocurrió en el Sorteo Extraordinario de Navidad, Cuenca es la provincia que más tiene consignado por habitante, con 31,55 euros por persona.

Le siguen Albacete, con 26,99 euros; Ciudad Real, con 25,99; Toledo, con 17,11 euros; y Guadalajara, con 10,97 euros.

En 2025, el gasto para el sorteo del Niño fue de 19,95 euros y se vendieron 214.184 billetes.

Premios

El primer premio del Niño ha caído en Castilla-La Mancha en los años 1958, 1965, 1984, 1995, 1998, 2002, 2007, 2020 y 2024.

Por provincias, en Albacete ha caído en Albacete capital (1998, 2002 y 2020), Hellín (1998), Tobarra (2007) y Villarrobledo (2024); en Ciudad Real lo ha hecho en Ciudad Real capital (1984 y 2024), Daimiel (2024), Santa Cruz de Mudela (1995) y Villamanrique (2024); y en Cuenca ha caído en Barajas de Melo (2024) y en Tarancón (2020).

En la provincia de Guadalajara ha llegado el primer premio a El Casar (2024); y en Toledo a la capital (en 1958, 1965 y 2024), La Villa de Don Fadrique (2020) y Quintanar de la Orden (2020).

2 millones

El sorteo tendrá lugar el próximo 6 de enero de 2026 a las 12 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Los principales premios son un primer premio de 2 millones de euros por serie, un segundo premio de 750.000 euros por serie y un tercer premio de 250.000 euros por serie. En total se reparten 770 millones de euros.