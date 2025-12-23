La toledana Milagros Tolón ficha a Carlos Daniel Casares como director de su gabinete en el Ministerio de Educación

La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la toledana Milagros Tolón, ha designado a Carlos Daniel Casares Díaz (Salamanca, 1960) como director de su gabinete apenas 24 horas después de tomar posesión del cargo.

El nombramiento de Casares como hombre de confianza de Tolón en el Ministerio se ha producido mediante un Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros celebrado este martes, el primero en el que ha participado la exalcaldesa de Toledo y hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha desde su flamante llegada al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Casares es licenciado en Historia, en la especialidad de Historia Contemporánea, por la Universidad de Valladolid. Además, ha realizado el curso de postgrado de Instituciones Europeas dirigido por el Instituto de Estudios Europeos de la misma universidad.

Su trayectoria política está estrechamente vinculada al municipalismo. Fue edil del Ayuntamiento de Valladolid durante 20 años, entre 1979 y 1999, periodo en el que ejerció como concejal delegado de Juventud y de Deportes, concejal de Distrito y presidente delegado de la Fundación Municipal de Deportes.

Entre 2018 y 2023 desempeñó el cargo de secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una etapa en la que coincidió con Milagros Tolón, que ocupó entre 2019 y 2023 la Vicepresidencia de la institución. Ambos comparten, además, formación académica, ya que la ministra también es licenciada en Historia y Geografía.

El futuro de Paco Rueda

Durante los dos últimos años, Milagros Tolón ha ejercido como delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, etapa en la que su jefe de gabinete ha sido Paco Rueda, que se mantiene como concejal en el Ayuntamiento de Toledo.

El Consejo de Ministros de este martes no ha nombrado a la persona que sustituirá a Tolón al frente de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. De esta manera, al menos hasta después de las fiestas de Navidad, cuando se celebra el próximo Consejo, ejerce como delegado en funciones el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia.

Carlos Ángel Devia y Milagros Tolón.

El artículo 72 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece que los delegados del Gobierno son nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del Gobierno, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. En caso de vacante, la suplencia corresponde al subdelegado de la provincia en la que tenga su sede la Delegación.

Rueda, no descartable

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el relevo de Tolón se está gestionando con máxima discreción y no se descartan distintos escenarios. Entre ellos, que el propio Paco Rueda opte al cargo, o que alguno de los subdelegados provinciales ascienda a delegado del Gobierno.

Paco Rueda y Tolón.

Rueda es doctor en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid y fue concejal de Fondos Europeos, Empleo y Régimen Interior en el Ayuntamiento de Toledo, con Tolón como alcaldesa, entre 2019 y 2023. Además, ha ocupado diversos cargos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde fue viceconsejero de Empleo y Relaciones Laborales.

Actualmente, los subdelegados del Gobierno en las distintas provincias de Castilla-La Mancha son Miguel Juan Espinosa (Albacete), David Broceño (Ciudad Real), Mari Luz Fernández (Cuenca), Mercedes Gómez (Guadalajara) y Carlos Ángel Devia (Toledo).

Por último, según ha podido confirmar este periódico, los periodistas Fernando "Nano" Moreno y César del Río, responsables de las labores de comunicación en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, se integrarán en el nuevo equipo ministerial de Milagros Tolón.